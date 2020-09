Maserati lève le voile sur la MC20

Elle était attendue depuis un moment et elle est maintenant bien réelle. Maserati a présenté sa MC20, digne descendante de la MC12 qui est restée dans toutes les têtes des passionnés de GT. MC pour Maserati Corse et 20 pour 2020, voilà l’identité du nouveau modèle de Modène.

Le moteur Nettuno est un V6 de 630 chevaux avec un couple de 730 Nm qui donne une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2,9 secondes et une vitesse supérieure à 325 km/h. Nettuno est le premier moteur de ce nouveau chapitre de l’histoire du Trident. Le V6 bi-turbo (Maserati Twin Combustion) de la MC20 a déjà obtenu un brevet international.

La Maserati MC20 sera assemblée Viale Ciro Menotti à Modène. Deux versions seront proposées : coupé et cabriolet. Six nouvelles couleurs seront disponibles : Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma et Grigio Mistero. La MC20 a quelques références avec la MC12. Un retour à la compétition de Maserati est déjà prévu. Reste maintenant à connaître le terrain de jeu de cette MC20…