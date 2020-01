Marcos Gomes (HubAuto Corsa) : “Disputer de plus en plus de courses GT à travers le monde”

A 35 ans, Marcos Gomes est connu dans son pays, le Brésil, pour jouer les premiers rôles en Stock Car avec le titre 2015 décroché sur une Peugeot 408 alignée par Voxx Racing. Il est passé depuis dans le camp Chevrolet.

Son emploi du temps bien chargé au Brésil lui permet tout de même de s’évader sur d’autres programmes en GT3, aussi bien chez Via Italia Racing que chez HubAuto Corsa. C’est lui qui a qualifié la Ferrari 488 GT3/Via Italia Racing en pole (GTD) des 24 Heures de Daytona 2019. Il a aussi roulé pour HubAuto Corsa en GT World Challenge Asia l’année passée. C’est maintenant l’Asian Le Mans Series qui lui donne la possibilité de découvrir un nouvel environnement.

“C’est pour moi une nouvelle expérience”, nous a déclaré Marcos Gomes. “Je fais mes débuts en Asian Le Mans Series cette saison où je prends beaucoup de plaisir. Nous étions en lice pour la victoire à Shanghai lors du rendez-vous précédent mais un souci durant un ravitaillement ne nous a pas permis de l’emporter.”

C’est bien la Ferrari 488 GT3 Evo qu’il partage avec Davide Rigon et Liam Talbot qui s’élancera depuis la pole GT des 4 Heures du Bend. Le Brésilien se veut confiant sur un circuit qu’il découvre : “C’est le circuit le plus compliqué que je connaisse. Il est long avec beaucoup de virages. On ne peut pas se relâcher une seule seconde et il faut rester très concentré. Nous avons une auto très compétitive et partager mon volant avec Davide, qui est pilote officiel Ferrari, est un vrai atout pour moi. On espère décrocher l’invitation pour Le Mans.”

La classique sarthoise fait justement partie des objectifs de Marcos Gomes : “Le Mans est un rêve pour moi et c’est ce sur quoi je travaille. Nous avons nos chances pour remporter le championnat mais faut-il encore arriver à concrétiser.”

On reverra Marcos Gomes en Australie sous peu puisqu’il fera partie de l’équipage de la Ferrari 488 GT3/HubAuto Corsa à Bathurst lors du coup d’envoi de la saison Intercontinental GT Challenge : “Ce sera mes premières 12 Heures de Bathurst et je suis impatient d’y être. A l’avenir, j’espère bien disputer de plus en plus de courses GT à travers le monde en parallèle de mon programme en Stock Car.”