Marco Wittmann chez Walkenhorst Motorsport

La participation de Walkenhorst Motorsport en DTM a déjà été annoncée il y a quelque temps déjà. C’est maintenant au tour du nom du pilote d’être dévoilé : il s’agit du double champion DTM, Marco Wittmann, l’un des hommes les plus performants dans ce championnat ces dernières années. Il sera au volant d’une BMW M6 GT3 alignée par Walkenhorst Motorsport.

Lors des 130 courses DTM auxquelles il a participé jusqu’à présent, Marco Wittmann a remporté 15 victoires et signé 14 pole positions. Le pilote de Fürth, près de Nuremberg, a remporté le titre Pilotes en 2014 et 2016. “Je suis vraiment impatient de piloter avec Walkenhorst Motorsport en DTM. Il y a de nouveaux défis à relever pour nous, notamment l’utilisation de la BMW M6 GT3 en format course sprint. Néanmoins, en tant qu’équipe, nous donnerons tout pour que le projet soit une réussite. Tous ceux qui me connaissent savent à quel point le DTM est important pour moi .” a déclaré le pilote allemand…