Marco Andretti lorgne sur l’IMSA

Marco Andretti, pilote de la troisième génération des Andretti, a annoncé hier qu’il ne participerait pas à la saison complète d’IndyCar Series cette année, seules les 500 Miles d’Indianapolis étant actuellement confirmées dans son programme chez Andretti Autosport.

Le pilote de 33 ans en a profité pour émettre son désir de revenir en IMSA. Marco Andretti a participé à quelques courses de voitures de sport au cours de sa carrière. Il a commencé en 2008 en American Le Mans Series sur l’Acura ARX-01b LMP2 engagée par Andretti-Green Racing disputant Petit Le Mans (avec Franck Montagny and Tony Kanaan) et les 12 Heures de Sebring, expérience qu’il avait appréciée comme il nous le confiait en 2010.

“J’ai participé aux 12 Heures de Sebring et j’ai vraiment apprécié cette épreuve. J’adore le trafic car nous doublons souvent les voitures des autres catégories, même si je n’apprécie pas trop être dépassé (rire). C’est bien car on est toujours occupé sur la piste.” Il y a dix ans maintenant, il exprimait déjà le souhait de rouler à nouveau en ALMS (puis IMSA) “J’aimerais bien rouler en Endurance car il y a pas mal de circuits sympas et un bon niveau.” Depuis, il a pris part aux 24 Heures de Daytona en 2012 chez Starworks Motorsport qui engageait une Riley-BMW en DP (10e avec Ryan Hunter-Reay, Scott Mayer et Michael Valiante).

@Andretti Autosport

“Je voudrais aussi disputer des courses de voitures de sport – peut-être même avoir la chance de participer à des épreuves IMSA avec mon cousin Jarett, ce qui me ferait beaucoup de plaisir”, a déclaré Marco Andretti. Coïncidence (?), Jarett (Andretti) s’alignera cette année en LMP3 en IMSA Prototype Challenge, avec Andretti Autosport, avec une Ligier JS P320. “J’examinerai également d’autres possibilités dans les mois à venir et je me réjouis de certaines discussions à ce sujet. Les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Sebring et les 24 Heures du Mans seront certainement sur cette liste.“

Il a d’ailleurs disputé les 24 Heures du Mans en 2010 avec Rebellion Racing. Il pilotait alors une Lola B10/60 (V10 de 5.5L) en compagnie de Nicolas Prost

et Neel Jani en LMP1. Qualifiée 16e sur la grille de départ (3:33.490), la #12 n’avait pas vu l’arrivée stoppée dans son élan par un souci de boîte de vitesses à la 13e heure de course.

Marco Andretti, qui compte 236 départs en Indy Car Series en 15 ans de présence, trois podiums aux 500 Miles d’Indianapolis et une pole position dans la course mythique signée en 2020, cherche certainement à attirer l’attention de (futurs) constructeurs qui voudraient s’engager en LMDh. Affaire à suivre…