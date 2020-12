Manu Collard : “Je ne suis pas quelqu’un qui sort souvent, mais là j’ai pris cher”

Si vous suivez la carrière d’Emmanuel Collard, vous serez d’accord avec nous que le champion du monde d’endurance GTE-Am avec François Perrodo et Nicklas Nielsen est rarement pris en défaut. Alors pourquoi le faire témoigner sur un accident ? Les 24 Heures du Mans 2017 l’ont pourtant bien secoué avec une sortie au virage du karting dans l’ORECA 07/TDS Racing. Vingt-quatre ans plus tôt, Manu Collard connaissait une autre grosse sortie, cette fois à Magny-Cours en Formule 3000 où il a d’ailleurs bien failli blesser Henri Pescarolo qui était en bord de piste.

Vous faites partie des pilotes les plus sûrs de la discipline. En 2017, vous sortez violemment de la piste durant les 24 Heures du Mans. Que s’est-il passé ?

“J’ai perdu l’arrière de la voiture à plus de 200 km/h. Elle a patiné en 4e à plus de 200 km/h et j’ai subitement perdu l’adhérence. J’ai vite vu que j’allais me faire mal. Je fais mon possible pour la ramener, elle prend le grip et se met droite. J’ai tapé à 170 km/h de face. Dès l’impact, j’ai tout le dos qui a craqué et j’ai commencé à flipper.”

L’équipe d’intervention vient rapidement à votre secours ?

“Les commissaires arrivent en courant en me demandant si ça va. Je réponds par la négative. J’attends et je prends la décision d’essayer de sortir moi-même pour me poser derrière le rail. Les pompiers arrivent pour m’emmener au centre médical du circuit. J’ai un fort mal de tête, tout a bien craqué. Quelques minutes plus tard, le Dr Issermann arrive en panique en criant de ne pas me toucher car l’impact avait été violent. La lumière bleue dans la voiture qui s’allume dans le cas d’un gros choc s’était allumée. On m’a vite transféré vers l’hôpital pour passer des examens.”

Quel a été le diagnostic ?

“Quelques côtes fêlées, mais j’étais bien fracassé. Il m’a fallu des séances chez le kiné durant plusieurs mois pour remettre le corps en place. Les autos actuelles sont très solides, mais le revers de la médaille est que le corps encaisse beaucoup de choses. Quand on y regarde de plus près, les dégâts peuvent être importants.”

Tout dépend de la façon de la sortie…

“Quand tu sors en latéral sans décoller, tu es vite arrêté. Quand tu sors de face sans frein et sans direction, c’est plus compliqué. Dans mon cas, c’était violent car tu vois arriver l’impact, surtout qu’au Virage du Karting ça va vite. Je ne suis pas quelqu’un qui sort souvent, mais là j’ai pris cher.”

Il y a eu cette sortie en Formule 3000 à Magny-Cours ?

“J’étais en tête de la course dans un virage qui se passe à fond et un triangle a cassé net. J’ai survolé le bac pour taper le mur à haute vitesse. La voiture a décollé à un mètre du sol pour s’écraser en marche arrière dans le mur. Le moteur est parti à une vingtaine de mètres. J’ai été évacué vers l’hôpital avec une commotion cérébrale. Une semaine plus tard, j’étais de retour en piste à Nogaro.”

Henri Pescarolo était là ?

“Henri était avec d’autres personnes en bord de piste derrière le rail. Dans le choc, la boîte de vitesses a explosé et des morceaux ont volé vers Henri. J’ai failli blesser gravement le boss. Maintenant, j’en rigole, mais pas sur le moment. J’ai quand même été à deux doigts de blesser Henri.”