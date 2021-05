Magny-Cours, Q1 : Boccolacci en pole

Dorian Boccolacci n’a pas raté son entrée en Porsche Carrera Cup France avec une pole dès la Q1 à Magny-Cours. Le pilote Martinet by Alméras a tourné en 1:39.346, soit 45 millièmes plus vite que Dylan Pereira (BWT Lechner Racing).

La deuxième ligne sera partagée par Florian Latorre (CLRT) et Alessandro Ghiretti (Martinet by Alméras). On trouve ensuite Marvin Klein (CLRT) et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing).

Jérôme Boullery (YDEO by Racing Technology) a décroché la pole en Pro-Am. Dominateur depuis le début du meeting en Am, Maxence Maurice (IMSA Performance) s’est offert la Q1.

Le départ de la course 1 sera donné à 17h45…

Les chronos sont ici