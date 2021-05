Magny-Cours (C1) : Vanthoor/Weerts (Audi/WRT) de bout en bout

Charles Weerts et Dries Vanthoor n’ont pas été inquiétés lors de la course 1 du Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS sur le tracé de Magny-Cours. Cette première manche du week-end, disputée en nocturne, a vu la nette domination du tandem de l’Audi R8 LMS GT3/Team WRT #32.

Les champions en titre ont devancé de 6.4s la Lamborghini Huracan GT3/Emil Frey Racing de Ricardo Feller et Albert Costa. Troisième place d’une autre Lamborghini de l’écurie suisse, celle partagée par Alex Fontana et Arthur Rougier, très bon au volant de la #14 qui remporte par la même occasion la Silver Cup.

Deux Mercedes-AMG GT3 complètent le podium avec Perez Companc/Breukers (Madpanda Motorsport) et Boguslavskiy/Marciello (AKKA-ASP Team). Louis Machiels et Andrea Bertolini ont imposé la Ferrari 488 GT3/AF Corse #52 en Pro-Am.

Les 27 concurrents sont restés très sages durant l’heure de course avec aucun full course yellow. La Mercedes-AMG GT3/Toksport WRT de Engel/Stolz a perdu une roue en fin de course alors qu’un top 5 était possible.

