TC France : Luca Brizzi rejoint VSF Sports

L’écurie VSF SPORTS a annoncé aujourd’hui la signature de Lucca Brizzi comme pilote officiel pour la saison 2021 du championnat de France FFSA-TC, organisé par SRO. Il pilotera l’une des deux BMW M2 CS Racing alignées par l’écurie.

Originaire du Mans et âgé de 15 ans (il aura 16 ans le 5 mars) le jeune homme a débuté le karting il y a 5 ans. Scolarisé en 1ère au Lycée «Sud», il mène de front études et course automobile accompagné et soutenu par sa famille. Ancien pilote élite de la FFSA Academy junior, le Manceau souhaite désormais franchir un nouveau palier et continuer sa progression.

Lucca attaque la nouvelle saison plein d’ambition. « Je suis très fier d’intégrer l’équipe VSF SPORTS et je vais tout faire pour atteindre mon objectif de remporter le titre de Champion de France rookie ! »

D’après le communiqué de presse de l’équipe