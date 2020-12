L’IMSA se rendra à Laguna Seca en septembre

L’IMSA apporte une modification à son calendrier 2021. Le WeatherTech SportsCar Championship devait se rendre initialement à Laguna Seca en avril prochain mais le déplacement en Californie se fera finalement du 10 au 12 septembre, soit deux semaines avant le meeting de Long Beach (24/26 septembre).

« L’audience de la côte ouest est extrêmement précieuse pour toutes nos parties prenantes, et ce changement nécessaire offre la meilleure opportunité de servir nos nombreux fans de courses IMSA en Californie », a déclaré John Doonan, président de l’IMSA. « De plus, il est important pour nos équipes du championnat d’avoir les deux courses californiennes consécutives au programme. »

La manche de Laguna Seca aura un format de 2h40 avec la présence des DPi, LMP2, GTLM et GTD. L’IMSA Michelin Pilot Challenge, le Lamborghini Super Trofeo North America et le Global Mazda MX5-Cup seront également à Laguna Seca. Pour ce qui est du meeting de Long Beach, le format sera de 100 minutes le samedi 25 septembre pour les DPi, GTLM et GTD. Ce meeting servira de finale au championnat WeatherTech Sprint Cup pour la catégorie GTD.