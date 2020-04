L’IMSA et l’ACO continuent d’avancer sur le règlement LMDh

Initialement prévus pour être dévoilée le mois dernier lors du “Super Sebring”, les détails sur la plateforme commune ACO-IMSA-WEC ont été retardés en raison de la pandémie de coronavirus qui parcourt la terre entière. Toutefois, les travaux n’ont pas cessé sur le LMDh, catégorie qui devrait être lancée en 2022 lors du WEC et d’ l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship (in English).

La réglementation LMDh est “en très bonne voie” selon le président de l’IMSA, John Doonan, qui a indiqué que la version préliminaire des règles ne sera probablement pas publiée tant que les affaires ne reprendront pas dans le monde économique.

S’entretenant avec John Hindhaugh dans une interview exclusive accordée mercredi au Midweek Motorsport sur RS1, John Doonan a déclaré : “La communication (entre nous) a été fantastique et continue de l’être, je suis vraiment fier de nos échanges. Avec Pierre (Fillon, Président de l’ACO), Gérard (Neveu, Directeur Général du WEC), Thierry Bouvet pour le côté technique de l’ACO, Ed Bennett (PDG de l’IMSA), Simon (Hodgson, Vice President de la Competition en IMSA ), Jim (France, Président du conseil d’administration de l’IMSA) et moi-même, nous avons été en communication permanente sur les choses à faire au bon moment ! Les équipes techniques se réunissent quotidiennement. Elles s’appellent pour essayer d’affiner le projet de règlement. Certes, nous étions prêts pour le vendredi de la semaine de Sebring, mais ce laps de temps supplémentaire nous donne une fenêtre pour l’affiner encore plus. Ils sont au téléphone avec les quatre constructeurs approuvés, Multimatic, Dallara, ORECA, Ligier qui affinent les détails de l’aérodynamique.“

John Doonan a également déclaré qu’ils avaient continué à bénéficier de l’engagement actif de plusieurs constructeurs qui poursuivent des études avec leur personnel d’ingénierie tout en travaillant à domicile. Il a souligné que le moment de révélation de ce règlement doit être propice pour toutes les parties concernées. “Nous aimerions que le projet de règlement soit mis entre les mains des équipementiers au bon moment, sachant que toutes leurs activités principales sont confrontées à de sérieux défis actuellement. Cependant, je suis vraiment enthousiaste et fier de cette relation, peut-être meilleure que jamais, dans la mesure où nous avons discuté ouvertement de ce sujet et trouvé une convergence comme nous en avons parlé à Daytona. Simon Hodgson et Matt Kurdock (le directeur technique de l’IMSA) ont lancé un long processus de notre côté, par rapport à une offre hybride avec un fournisseur unique. Nous avons évidemment un fournisseur de batteries et d’autres composants de la voiture.

Je pense que nous n’avons plus qu’à “mettre les points sur les i’ afin de nous assurer que nous sommes au niveau souhaité avant de remettre les règlements entre les mains des constructeurs. Je nous donne une note assez élevée pour ce que nous avons pu accomplir en cette période de calme. Mais tout le monde veut aussi faire attention à ne pas trop attirer l’attention quand il y a des questions plus sérieuses qui se posent dans le monde à l’heure actuelle”.

Tout en étant conscient des défis économiques à venir, John Doonan reste optimiste quant au niveau d’intérêt et d’engagement qu’il y a encore au niveau des règlements LMDh. “En se basant sur la participation des constructeurs dans le groupe de travail technique, je trouve que les gens restent très engagés. Nous allons continuer à travailler avec eux, continuer de leur fournir les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions. Mais leurs activités principales ont été considérablement affectées par cette pandémie. Nous devons être intelligents et les gens seront capables de prendre les bonnes décisions une fois que les affaires reprendront. L’engagement et l’enthousiasme n’ont certainement pas cessé. Le calendrier est difficile à prévoir, mais je sais que l’enthousiasme pour ce que nous avons annoncé à Daytona est toujours bien vivant !”