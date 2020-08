Ligier European Series, Spa (Course 2) : Milo Racing double la mise en JS P4, M Racing gagne en JS2 R

Communiqué de Presse :

Course 2

Les concurrents de la course 2 s’élancent à 13h15, au plus fort de la chaleur.

Dès le premier tour, le pilote belge Kevin Balthazar sur la JS P4 # 81 de Milo Racing arrache la première place à Sacha Lehmann sur la #16 de M Racing. Dans le deuxième tour, le jeune Français reprend la tête mais ce n’est que momentané. Deux tours plus loin, la #81 est à nouveau aux commandes malgré la hargne de son poursuivant qui continue de le harceler. Les arrêts aux stands ne changent rien. Au contraire. Rentrée parmi les toutes dernières, elle augmente même son avance et termine avec un écart de plus de 20 secondes sur la #16 et le meilleur temps en 2:30.373. Andrea Dromedari sur la #50 finit troisième. L’équipe belge Milo Racing remporte les deux victoires sur son terrain !

En JS2 R, la Ligier #45 de MV2S Racing accidentée lors de la première course manque à l’appel. D’entrée Sébastien Baud sur la #74 de Cool Racing double Mathieu Martins sur la #86 de M Racing, tous deux partis en première ligne alors que Nerses Isakyaan sur la #17 de Arctic Energy se maintient en troisième position. La #69 de M Racing et la #30 de CD Sport, emmenées respectivement par Laurent Millara et Baptiste Berthelot, se disputent la quatrième place de la catégorie, suivies de la #38 d’HRC avec Clément Seyler au volant. La bataille fait rage pour la première place. Sébastien Baud réalise le meilleur temps au tour de cette course en 2:36.225.

Vient ensuite la fenêtre des arrêts aux stands. La #86 de M Racing est une des dernières à effectuer son pitstop. A sa sortie, elle prend la tête de la catégorie pour ne plus la lâcher devant la #74 de Cool Racing. La #38 d’HRC, avec son nouveau pilote Fabien Michal, complète alors le top 3 et ces positions restent stables jusqu’à la fin.

Le duo Bihel sur la #66 de M Racing sort vainqueur de son opposition à Laurent Millara sur la #69 de la même équipe et passe la ligne d’arrivée en quatrième position. Suivent la #46 de MV2S avec Antoine Chapus et Laurent Richard et la #11 de TM Evolution avec Alain Grand à bord.

Malgré leur belle présence en course, trois JS2 R ne sont pas classées : la #17 d’Arctic Energy, la #30 de CD Sport et la #25 de TM Evolution.

Kevin Balthazar, Milo Racing, Ligier JS P4 #81, vainqueur de la catégorie JS P4 :

« Pour la course 2 c’était plus ou moins le même scénario que pour la première, et je me suis dit qu’il fallait que je passe Sacha au plus vite parce que j’avais forcément un meilleur rythme en début de course. Donc, j’ai tenté une attaque au pied du Raidillon, c’était, je pense, très chaud mais c’est passé. J’ai creusé l’écart directement et c’est ce qui a construit cette victoire tout comme le travail du team depuis hier qui a été simplement parfait. Gagner deux courses ici c’est formidable et puis c’est très bien pour le championnat. Je voudrais faire pareil au Castellet ! »

Mathieu Martins, M Racing, Ligier JS2 R #86, vainqueur de la catégorie JS2 R :

« C’était vraiment une super course, avec de belles batailles en piste. C’était un peu chaud au début et on a eu une belle bagarre avec Sébastien Baud et Nerses Isaakyan derrière. La deuxième partie était plus tranquille, il fallait assurer la fin de la course. Je tiens à remercier l’Institut de Pilotage de Jean-Bernard Bouvet et surtout l’équipe qui nous a fait une très bonne voiture pour ce week-end. C’est un grand jour avec la première victoire de la saison. »

Prochain rendez-vous au Castellet en France les 28-29 août prochains pour le troisième Heat de la saison