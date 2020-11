Ligier European Series, Portimao (C2) : Dromedari (HP Racing Team) et Baud (Cool Racing) champions 2020

Communiqué de Presse :

Course 2

Après à peine deux heures et demie de répit les treize concurrents s’élancent pour la course 2.

En catégorie Ligier JS P4, le scénario de la course 1 risque bien de se reproduire. En première ligne, Kévin Balthazar sur la #81 de Milo Racing et en avant-dernière position Andrea Dromedari sur la #50 d’HP Racing Team qui va devoir remonter tout le peloton des GT.

Même chose en Ligier JS2 R où le trio de tête de la course 1 est prêt à prendre le départ : Natan Bihel sur la #66 de M Racing, Mathieu Martins sur la voiture sœur la #86, et Sébastien Baud sur la #74 de Cool Racing.

Cette fois c’est Mathieu Martins qui au départ prend le lead devant Natan Bihel mais quelques minutes plus tard celui-ci reprend les commandes. Survient alors le premier incident de course. La #46 de MV2S Racing de l’équipage Antoine Chapus et Gaëtan Essart et la #11 de TM Evolution d’Alain Grand entrent en contact. Triste fin d’épreuve pour ces deux voitures qui occupaient la quatrième ligne.

Après environ dix minutes de neutralisation l’épreuve redémarre. Le trio de tête séparé par des écarts minimes reste inchangé malgré la pugnacité des pilotes. Nerses Isaakyan sur la #17 d’Arctic Energy les suit toujours de très très près et s’est solidement ancré en quatrième position alors que Baptiste Berthelot sur la # 30 de CD Sport et Julien Rodrigues sur la #38 d’HRC se disputent la cinquième place. Après les arrêts aux stands si le top 4 n’a pas évolué, la cinquième place va à Julien Rodrigues aux dépens de Claude Dégremont qui a pris le relais sur la #30.

Mais dans le dernier tiers de la course, bouleversements dans le top 4 : Mathieu Martins reprend la tête et Nerses Isaakyan s’empare de la troisième place. La bataille pour la première place entre Mathieu Martins et Natan Bihel fait rage et les deux pilotes échangent plusieurs fois leurs positions jusque dans le dernier tour. C’est Mathieu Martins sur la #86 qui l’emporte sur le fil, avec en outre le meilleur temps en 1:51.608.

La troisième place est également très disputée et le suspense dure jusqu’au dernier tour où Nerses Isaakyan sur la #17 d’Arctic Energy alors en troisième position effectue une sortie de piste qui le renvoie en huitième position. Sébastien Baud sur la #74 de Cool Racing monte ainsi sur la troisième marche du podium. Grâce aux points accumulés lors des manches précédentes, il remporte brillamment le championnat.

Julien Rodrigues sur la #38 d’HRC termine au pied du podium. Bruno Chaudet sur la #25 de TM Evolution complète le top 5, la #30 de CD Sport pénalisée d’un drive-through à la toute fin de la course pour de trop nombreux dépassements des limites de piste ne se classant que sixième. Elle est suivie par la #69 de M Racing et Erwan Bihel, puis de la #45 de MV2S Racing et Mikhaïl Makarovskii qui ont joué de malchance et été victimes de problèmes mécaniques.

En sport-prototype, Andrea Dromedari sur la Ligier JS P4 #50 d’HP Racing Team a rejoint Kévin Balthazar sur la #81 de Milo Racing dans le dernier tiers de la course. Il assure sa victoire au championnat en terminant sagement loin derrière son rival qui a cependant obtenu le meilleur temps en 1:47.010.

Cette finale voit donc la victoire au championnat des deux pilotes largement en tête de chaque catégorie, malgré la motivation et le talent de leurs adversaires et de tous les concurrents qui nous ont fait vivre des moments intenses tout au long de cette première saison.

Natan Bihel, M Racing, JS2 R #66, vainqueur de la catégorie JS2 R en Course 1 :

« Tout s’est joué au départ. Je partais de la même ligne que Mathieu, qui avait fait la pole position, mais avec un petit avantage : je partais de l’intérieur. Et j’ai dû accélérer une demie seconde plus tôt que lui et j’ai tout de suite pris l’avantage. Le but c’était de partir tout seul et d’essayer de prendre un maximum d’avance. Ce n’était pas facile parce que Mathieu avait un très bon rythme. Mais j’ai réussi à le tenir derrière tout le premier relais et après le pit stop je suis sorti en tête. Il fallait s’appliquer, ne pas faire d’erreur parce qu’il poussait bien derrière. En course 2, il est bien revenu et on n’a pas arrêté de se bagarrer. C’est une belle manière de terminer la saison pour moi et pour l’équipe. »

Kévin Balthazar, Milo Racing, JS P4 #81, vainqueur de la catégorie JS P4 en Course 1 et 2 :

« Avec les deux victoires d’aujourd’hui, j’ai gagné six courses sur la saison. Mais comme nous n’avons pas pu participer à une épreuve, il était très difficile de se battre pour le championnat. Je suis très heureux de terminer la saison en beauté avec deux victoires. C’est un résultat fantastique pour moi comme pour l’équipe. La Ligier JS P4 était très amusante à conduire tout au long de la saison et c’est une très bonne façon de commencer en sport-prototype avant de monter les autres échelons de l’endurance. »

Mathieu Martins, M Racing, JS2 R #86, vainqueur de la catégorie JS2 R en Course 2 :

« La course 2 de ce week-end a été incroyable. Je me suis bien battu sur la piste avec mon équipier Natan. On a bataillé dur mais c’était fair play. Je suis réellement très content d’avoir gagné cette course. C’est une belle façon de terminer la saison. J’ai tellement appris tout au long de la saison avec l’Institut de Pilotage et de M Racing ! La Ligier JS2 R est très sympa à conduire et un bon outil pour apprendre les bases du pilotage professionnel. »

