Ligier European Series, Portimao (C1) : Milo Racing et M Racing à la fête

Communiqué de Presse :

Pour la finale de la Ligier European Series sur le Circuit International de l’Algarve, Milo Racing en Ligier JS P4 et M Racing en Ligier JS2 R réitèrent leurs performances du Heat 4 à Monza. En Ligier JS P4, Kévin Balthazar sur la # 81 de Milo Racing s’impose sur les deux courses de la finale. Et en catégorie JS2 R les deux pilotes de M Racing Natan Bihel sur la #66 et Mathieu Martins sur la #86, au cours d’épreuves très disputées, raflent les premières places des courses 1 et 2.

À l’issue de cette ultime manche les deux équipes et les deux pilotes favoris sont couronnés au championnat. Après une très belle saison, Andrea Dromedari, le pilote italien de la Ligier JS P4 #50 d’HP Racing Team, et Sébastien Baud sur la Ligier JS2 R #74 de Cool Racing remportent les titres de chaque catégorie.

Course 1

Soleil et température très douce au Portugal à 9 heures 40, heure locale, pour la première course de la finale de la Ligier European Series et les treize Ligier JS2 R et JS P4 prêtes à en découdre. En jeu, le titre, dans les deux catégories. Et deux favoris avec une avance confortable au championnat : Andrea Dromedari sur la Ligier JS P4 #50 d’HP Racing Team et Sébastien Baud sur la Ligier JS2 R #74 de Cool Racing.

Pour les deux challengers, Kévin Balthazar sur la Ligier JS P4 #81 de Milo Racing et Natan Bihel sur la Ligier JS2 R #66 de M Racing la victoire est le minimum requis pour rester dans la course au titre.

Petit avantage pour Kévin Balthazar sur la #81, il occupe la pole position. Andrea Dromedari sur la #50 part lui en fond de grille après des problèmes en qualifications. Kévin Balthazar s’installe donc en tête de la course, alors que le pilote italien entreprend sa remontée. Il vient d’atteindre la cinquième place lorsqu’intervient le safety car au bout de 17 minutes de course. Mauvaise opération pour le leader qui voit sa quarantaine de secondes d’écart sur son poursuivant se réduire à presque rien.

Après les arrêts aux stands et à une vingtaine de minutes de la fin, si Andrea sur la #50 de HP Racing Team est en deuxième position, Kévin sur la #81 de Milo Racing a refait une avance de 35 secondes. Auteur du meilleur temps au tour en 1:47.185, il franchit la ligne d’arrivée avec plus d’une minute d’avance. Il vient de remplir la première condition pour rester en lice pour le titre. Reste à gagner la deuxième et à compter sur une erreur de son adversaire mais gageons que celui-ci jouera la prudence.

En Ligier JS2 R Mathieu Martins sur la #86 de M Racing campe en première ligne et l’autre pilote de l’équipe d’Yvan Muller, Natan Bihel sur la #66, le plus apte aux points à entraver le succès de Sébastien Baud est en deuxième ligne. La #17 d’Arctic Energy avec Nerses Isaakyan se tient à ses côtés. Quant à Sébastien Baud il occupe la cinquième position et partage la troisième ligne avec Claude Dégremont sur la #30 de CD Sport.

Départ fulgurant de Natan Bihel sur la #66 qui double la #86 de Mathieu Martins et s’impose immédiatement en maître de la catégorie. De son côté Sébastien Baud effectue aussi un excellent départ et récupère la troisième place de la catégorie en passant devant la #30 et la #17. Le top 3 de l’épreuve est installé et environ une seconde seulement sépare chaque voiture. Ni l’intervention du safety car ni le jeu des arrêts aux stands ne viendront vraiment perturber le leader qui gardera le commandement jusqu’au drapeau à damier avec le meilleur temps au tour en 1:51.490.

Après la fenêtre d’arrêt aux stands Sébastien Baud sur la #74 de Cool Racing accroche la deuxième place au détriment de Mathieu Martins sur la #66 de M Racing. Les deux pilotes se livrent alors un duel qui finira par tourner à l’avantage de Mathieu Martins, et Sébastien Baud se contentera de la troisième place, qui lui assure suffisamment de points pour aborder la course 2 avec sérénité. Il lui suffit d’obtenir un point, même en cas de victoire de Natan Bihel.

Au pied du podium, on retrouve la voiture partie en quatrième position, la #30 de CD Sport avec au volant un des rares duos de cette épreuve, Claude Dégremont et Baptiste Berthelot, après une course sans aucune erreur. La #46 de MV2S Racing, autre voiture emmenée par un équipage de deux pilotes, Antoine Chapus et Gaëtan Essart, ferme la marche du top 6 de la catégorie.

Derrière les voitures de tête, plusieurs incidents ou pénalités sont venus perturbés le classement avec de lourdes conséquences pour la #17 et la #69. Immobilisée pour un problème mécanique la JS2 R #17 d’Arctic Energy des pilotes russes Nerses Isaakyan et Sergey Egorov est évacuée par le safety car au bout d’une quinzaine de minutes de course alors qu’elle suivait les trois voitures de tête. Quant à la #69 de M Racing avec au volant Erwan Bihel, le père de Natan, victime d’une sortie de piste peu avant la fin, elle ne sera pas classée non plus.

La #38 d’HRC pilotée par Julien Rodrigues, partie en neuvième position, écope d’un drive-through pour avoir volé le départ à la #69 qui la précédait sur la grille. Dommage pour ce nouveau-venu car il réussit à terminer cinquième de la catégorie malgré cette pénalité.

Bruno Chaudet sur la #25 de TM Evolution remonté en cinquième position de la catégorie s’est vu infliger un stop and go de deux minutes pour retard d’entrée pendant la fenêtre d’arrêt aux stands. Il finit neuvième. La #11 d’Alain Grand termine juste derrière sa voiture sœur, suivie de la #45 de MV2S Racing et Mikhaïl Makarovskii.

Le classement de la course 1 est ici