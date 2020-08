Ligier European Series, Paul Ricard (C2) : bis repetita pour Baud et Dromedari

Course 2

A 16h50 c’est le départ de la deuxième course mais il s’annonce bien différent du précédent. Les douze Ligier suivent le safety car sur une piste déclarée mouillée par la direction de course. Deux tours plus tard le safety car laisse la place aux concurrents qui s’élancent.

Andrea Dromedari sur la Ligier JS P4 #50 de l’équipe italienne HP Racing Team cède du terrain aux GT, des châssis naturellement un peu plus à l’aise sur ce terrain détrempé que les sport-prototypes, et joue sagement la prudence tout au long de la course pour engranger des points au championnat.

Vu les conditions de piste, Bruno Chaudet à bord de la Ligier JS2 R #25 de TM Evolution décide de ne pas prendre de risques inutiles et regagne sagement le paddock après quelques tours.

Pour les cinq premières JS2 R les tours s’enchainent dans l’ordre de départ de la grille, #74, #17, #30, #38, #66, sur une piste devenue particulièrement piégeuse. L’arrêt obligatoire aux stands à mi-course n’apporte pas de changement notoire.

Les conditions de piste ne s’améliorent pas, mais Claude Dégremont à bord de la #30, en pilote bronze aguerri aux conditions difficiles, réussit à surprendre Nerses Isakyaan sur la #17 d’Arctic Energy et à lui ravir la deuxième place. Il terminera à un peu plus de deux secondes du vainqueur Sébastien Baud. Une revanche sur le sort pour toute l’équipe CD Sport malchanceuse depuis le début du championnat, et victime d’une casse mécanique lors d’un contact au cours de la course 1.

La #69 de M Racing aux mains de Laurent Millara rentre définitivement au stand à une vingtaine de minutes de la fin, aux prises avec des problèmes d’essuie-glaces qui rendaient la poursuite de la course beaucoup trop risquée. Il ne sera pas classé.

L’aquaplaning qui s’est installé sur la piste entraine, environ 18 minutes avant la fin, une des deux autres voitures de M Racing, la #86 et son pilote Mathieu Martins, dans la barrière de pneus au virage de Bendor. Plus de peur que de mal pour le pilote, mais une procédure de safety car neutralise la course. Le drapeau rouge qui, à quelques minutes de la fin de la course, vient figer les positions met un terme à cette difficile épreuve.

Mis à part la mainmise de CD Sport sur la deuxième place, les positions du top 6 des essais qualificatifs pour la catégorie JS2 R restent inchangées et les écarts entre les voitures faibles. Preuve que les pilotes ont choisi la prudence. Sébastien Baud, sur la Ligier JS2 R #74 de Cool Racing, remporte sa deuxième victoire de la journée. Il s’installe confortablement en tête du championnat. Derrière la #30 et la #17, au pied du podium, Fabien Michal et Clément Seyler sur la #38 d’HRC, et la #66 de M Racing du duo Bihel.

Deux pénalités pour non-respect du temps de passage minimum dans les stands à l’encontre des voitures de MV2S Racing, la #46 d’Antoine Chapus et la #45 de Victor Shaytar et Mikhaïl Makarovskii, avaient mis les deux JS2 R hors-jeu après l’arrêt aux stands. Elles terminent sept et huit. Alain Grand sur la #11 de TM Evolution ferme la marche.

Cette sixième course de la saison a mis à mal les nerfs des pilotes. Si Mathieu Martins et Ewen Hachez sur la #86 ont joué de malchance, la majorité des voitures sont cependant sorties indemnes de cette épreuve. Espérons que le soleil soit au rendez-vous en Italie pour la quatrième manche les 9 et 10 octobre.

Sébastien Baud, Cool Racing, JS2 R #74, vainqueur de la catégorie JS2 R en Course 1 et 2 :

« C’est ma quatrième victoire en Ligier European Series sur ce même circuit mais les deux premières courses de la saison s’étaient déroulées sur le sec. Donc en course 1 on avait gardé des anciens réglages qui avaient super bien marché et en course 2, tout nouveau pour tout le monde, la pluie. J’adore tout ce qui est glisse, mais c’est une voiture que je ne connaissais pas sous la pluie donc c’était assez fun ! On s’est bien bagarré avec mes adversaires. On était quatre à se battre pour la victoire en course 1. J’ai pris la première place dès le début de la course. Pareil en course 2 je suis parti en pole position pour ne plus rien lâcher jusqu’à la fin et conserver un écart avec le second. Le but pour moi c’est de reproduire les mêmes résultats en Italie et au Portugal pour aller chercher le championnat ! »

Andrea Dromedari, HP Racing Team, JS P4 #50, vainqueur de la catégorie JS P4 en Course 1 et 2 :

« Les conditions de course étaient très difficiles aujourd’hui. Aussi pour moi c’était très important de ne prendre aucun risque et de terminer la course. Le but c’était avant tout de prendre des points au championnat. Maintenant je vais attendre le retour des autres concurrents en Italie pour me battre avec eux à Monza le mois prochain. C’est ma priorité, gagner chez moi, en Italie ! »

