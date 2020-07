Benjamin Lessennes (L’Espace Bienvenue) : “C’est bon de retrouver un paddock”

Après la McLaren 570S GT4 la saison dernière en GT4 European Series, Benjamin Lessennes reste en GT4 cette saison mais sur une BMW M4 GT4 en Championnat de France FFSA GT. Le jeune pilote belge va rouler sur la scène nationale GT chez L’Espace Bienvenue en compagnie de Ricardo Van der Ende. Le tandem belgo-néerlandais sera à surveiller de près pour le haut de tableau.

Les premiers essais de Nogaro ont permis de montrer le potentiel de l’équipage de l’unique BMW M4 GT4 avec de bons chronos à la clé. Âgé de 21 ans, le Namurois a débuté en karting en 2009 pour y rouler jusqu’en 2015. L’année suivante, il roule en TCR Benelux chez Boutsen Ginion Racing avec la couronne en 2017. Suivi de près par Tiago Monteiro, il passe en WTCR un an plus tard avant de passer en GT4 la saison dernière.

C’est maintenant le FFSA GT qui attend le jeune belge dans une équipe française avec un coéquipier néerlandais. “Je suis content d’avoir pu rouler à Nogaro”, a déclaré Benjamin Lessennes à Endurance-Info. “C’est bon de retrouver un paddock et d’être avec les autres. Je vais relever un nouveau défi. Ricardo a parlé pour moi à André (Grammatico) qui m’a appelé pour me proposer de rouler pour son équipe.”

Comme les saisons précédentes, Racetivity apportera un soutien technique à L’Espace Bienvenue.

“En France, le niveau est aussi relevé qu’en GT4 European Series”, poursuit le Belge. “On veut jouer le titre Silver. La BMW M4 GT4 est une belle découverte. Avec la McLaren, j’avais plus l’impression d’avoir une voiture de route équipée de quatre slicks. Avec la BMW, on sent bien l’environnement racing. L’exemple le plus frappant est le pédalier. La McLaren avait un pédalier de série, ce qui n’est pas le cas de la BMW.” Le tandem de la M4 GT4 a terminé les deux journées d’essais de Nogaro au 3e rang.

Plus tard dans l’année, Benjamin Lessennes passera à la catégorie supérieure pour prendre part aux Total 24 Heures de Spa sur la BMW M6 GT3/Boutsen Ginion Racing en compagnie de Gilles Vannelet, Jens Klingmann et Karim Ojjeh. L’équipage roulera en Pro-Am. A cette occasion, la BMW M6 GT3 recevra une livrée spéciale signée Peter Halley. Quand on connaît les oeuvres du peintre américain, on peut déjà dire que la M6 GT3 de l’écurie belge ne passera pas inaperçue.