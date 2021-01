Les Transports Dumaine mettent AGS Events et le FFSA GT sur les routes

Transporteur dans la région lyonnaise dans la vie de tous les jours, Didier Dumaine fait partie des acteurs majeurs de la classe Am du Championnat de France FFSA GT. Fidèle à AGS Events et son compère Christophe Carrière, Didier Dumaine est passé avec succès de la Porsche Cayman GT4 à l’Aston Martin Vantage GT4 en 2020. Les deux compères ont terminé la saison 2020 au 4e rang en Am.

Après le camion aux couleurs de la Porsche/AGS Events, c’est maintenant l’Aston Martin Vantage GT4 qui a les faveurs des Transports Dumaine. Didier Dumaine tient à faire un petit clin d’oeil au FFSA GT et à AGS Events, l’équipe de Nicolas Gomar.

Vous pouvez croiser les camions des Transports Dumaine sur les routes du pays. Une belle façon de lier le professionnel et la passion du sport automobile.