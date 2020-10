Les Total 24H de Spa peuvent se poursuivre

Le Conseil de Concertation a tranché ! Les événements sportifs professionnels qui se déroulent en Belgique à huis clos peuvent se poursuivre. Les Total 24 Heures de Spa vont donc pouvoir se tenir comme prévu.

Jusqu’à la réunion du Conseil de Concertation, il régnait une certaine incertitude dans le paddock quant aux mesures prises dans le pays pour endiguer la propagation du Covid-19.

Les contrôleurs présents dans l’enceinte du circuit ont constaté que le protocole sanitaire en place était respecté.

On aura donc bien un warm up suivie d’une Superpole aujourd’hui avant la tenue de la course dont le départ sera donné demain à 15h30.