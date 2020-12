Les Total 24 Hours de Spa et la SRO Spa Speedweek 2021 se préparent

Communiqué de Presse :

En coulisses, la préparation est lancée pour que les Total 24 Hours of Spa et la SRO Spa Speedweek puissent permettre aux spectateurs de retrouver toute la magie de ces deux événements en 2021, tant sur la piste que par les activités annexes.

Un avant-goût sera déjà donné avec les Test Days officiels des Total 24 Hours of Spa, deux journées programmées les mardi 22 et mercredi 23 juin. Les fans pourront assister à ces essais gratuitement. Une opportunité idéale pour savourer le plaisir – visuel et sonore – de voir ces splendides GT3 sur le tracé ardennais.

Ces Test Days constitueront en quelque sorte un échauffement avant une grand-messe du sport automobile qui durera dix jours sur le Circuit de Spa-Francorchamps. Tout d’abord, les fans auront le plaisir de retrouver dans le calendrier la SRO Spa Speedweek, du 23 au 25 juillet. Et, comme cela a toujours été le cas, cet événement sera accessible gratuitement pour le public qui verra évoluer en piste des compétitions de renom comme le Championnat de France FFSA GT et l’Intelligent Money British GT Championship. En outre, la nouvelle GT2 European Series sera aussi au menu, ce qui veut dire que le tracé ardennais sera arpenté par des voitures des catégories GT2, GT3 et GT4. Par ailleurs, d’autres séries – annoncées ultérieurement – complèteront le programme.

À partir du lundi 26 juillet, l’attention de tous se tournera vers les Total 24 Hours of Spa. En plus de la compétition elle-même, de nombreuses activités redonneront à l’épreuve phare du GT World Challenge Europe Powered by AWS sa place auprès des passionnés et du grand public : celle d’un festival de sport automobile étant également un événement populaire majeur. La parade jusqu’au centre-ville de Spa, la séance d’autographes, le pitwalk et les concerts seront ainsi de retour en 2021, pour la plus grande joie de tous.

La 73e édition de la grande classique belge de l’endurance retrouvera sa date traditionnelle dans le calendrier avec un départ donné le samedi 31 juillet. En plus de la course phare du week-end, le programme comprend déjà la GT4 European Series et Championnat de France FFSA Tourisme (également connu comme TC France), un tout nouveau championnat qui sera lancé par SRO en 2021.

Même si ces activités pourraient dépendre d’un éventuel protocole sanitaire en place à cette période, l’évolution de la situation devrait permettre à SRO Motorsports Group de proposer un fantastique festival de sport automobile l’été prochain. Avec un objectif très clair : remettre le public au cœur de l’action et lui permettre de savourer chaque minute de son retour sur le Circuit de Spa-Francorchamps pour cet événement incomparable !