Les titres se joueront lors de la finale

Les trois titres Asian Le Mans Series se joueront lors de la finale ce samedi et les invitations pour les 24 Heures du Mans 2021 qui vont avec : une en LMP2, une en LMP3, quatre en GT.

G-Drive Racing (Habsburg/Binder/Ye) conserve les commandes du championnat avec 69 points. Jota (Gelael) compte 51 points et G-Drive Racing (Andrade/Colapinto/Falb) 48 points.

Malgré une contre performance aujourd’hui, United Autosports #23 (Boyd/Penttinen/Maldonado) mène toujours le championnat LMP3 avec 53 points. Nielsen Racing (Noble/Wells) totalise 43 points. United Autosports #3 (McGuire/Bentley/Tappy) compte 40 points, Nielsen Racing #8 (Sales/Bell) reste dans la course au titre avec 33 points, tout comme United Autosports #2 (Loggie/Wheldon/Meyrick) qui ont 30 points. Le titre et l’invitation pour Le Mans se joueront donc entre United Autosports et Nielsen Racing.

Du côté du GT, GPX Racing (Andlauer/Ferté/Jefferies) continue sa marche en avant avec 62 points. Precote Herberth Motorsport #99 (Renauer/Renauer/Bohn) est toujours dans le coup avec 54 points. Rinaldi Racing #55 (Rigon/Perel/Mastronardi) compte 34 points, Garage 59 #88 (West/Martin/Hasse-Clot) 33 points, Inception Racing (Barnicoat/Iribe/Millroy) 27 points, HubAuto Racing (Marciello/Gomes/Talbot) 24 points, Formula Racing (Laursen/Nielsen/Rovera) 23,5 points, Walkenhorst Motorsport (Catsburg/Hull/Miller) 15,5 points et Oman Racing Team (Al Harthy/Canning/Adam) 12 points.