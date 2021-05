Les spectateurs acceptés aux 24 Heures du Nürburgring

Une bonne nouvelle du côté de l’Allemagne. Pendant les 24 Heures du Nürburgring, les tribunes seront ouvertes aux fans. C’est le résultat d’une phase intensive de coordination et de planification entre l’ADAC Nordrhein et le Nürburgring. L’approbation officielle sera accordée une fois que les derniers détails auront été clarifiés et que les autorisations nécessaires auront été obtenues de la part du Ministère de la Santé dans les prochains jours.

Dans le cadre du projet de l’État pour les événements en plein air, les billets personnalisés, par siège, sont disponibles sur la page d’accueil du Nürburgring (www.nuerburgring.de). Jusqu’à 10 000 visiteurs dans les tribunes et les salons VIP pourront assister à la course. L’admission est limitée à ceux qui ont été testés, guéris et vaccinés. Le détail des informations pour les visiteurs, les horaires et bien sûr toutes les nouvelles du week-end sont disponibles sur la page d’accueil officielle des 24 Heures ICI.

“Nous sommes très heureux d’accueillir des visiteurs sur le site cette année encore” a déclaré Walter Hornung, directeur de la course. “Le fait que les 24 Heures du Nürburgring soient la première course et un événement sportif majeur en Rhénanie-Palatinat pour accueillir un nombre important de visiteurs est le résultat de nos efforts intensifs avec le Nürburgring. C’est une très bonne chose même si nous aimerions bien sûr voir plus de fans”.

La capacité des tribunes sera utilisée jusqu’à 50 %. Ceci s’appliquera à la tribune ouverte BMW M Power (T3), la tribune Bilstein (T4), la tribune Mercedes (4a) et la tribune 12a. Les spectateurs seront assis par paires, tout au plus. Les deux sièges à côté, devant et derrière les sièges occupés seront laissés libres. Seuls les visiteurs dont le test est négatif, qui se sont rétablis et qui ont été vaccinés auront accès à la zone de l’événement. Un test rapide réalisé par un professionnel via un test PCR ne pourra pas remonter à plus de 48 heures. En outre, sur les terrains de camping du Nürburgring et sur les sièges des tribunes, il y aura une obligation de masque. Les billets sont disponibles exclusivement en ligne, personnalisé et adapté à chaque siège. Chaque tribune ouverte dispose d’un espace de stationnement assigné avec son propre parking.

Les billets pour la première journée des 24 Heures du Nürburgring sont disponibles à partir de 20 euros (tarif réduit 10 euros), le billet week-end coûte 55 Euros (réduit 27,50 euros). Les enfants jusqu’à douze ans ont une entrée gratuite. Pour eux, cependant, un billet gratuit doit être réservé.