Les résultats du week-end…

Alors que le SUPER GT faisait ses premiers essais officiels 2021 à Okayama, le Fanatec GT World Challenge America powered by AWS ouvrait sa saison en Californie à Sonoma.

Toyota à la fête en SUPER GT…

La saison SUPER GT 2021 ne va débuter que dans un mois à Okayama, mais les équipes étaient déjà pied d’oeuvre pour deux journées de roulage. Pas moins de 43 GT étaient en piste pour ce premier run collectif 2021.

En GT500, les Toyota GR Supra ont dominé trois des quatre sessions grâce à Sekiguchi/Tsuboi (TOM’S), Kovalainen/Nakayama (SARD) et Hirakawa/Sakaguchi (KeePer TOM’S). La deuxième séance est revenue à la Honda NSX-GT/Red Bull Mugen de Sasahara/Oyu.

Bertrand Baguette et Koudai Tsukakoshi ont débuté les essais avec un 2e temps sur la Honda NSX-GT/Astemo Real Racing. Les trois sessions suivantes ont donné P6, P8 et P15.

Du côté du GT300, la Toyota GR Supra GT s’est montrée la plus rapide à trois reprises, deux fois avec Saitama Toyopet (Yoshida/Kawaai) et une avec LM Corsa (Yoshimoto/Kohno). La Lamborghini Huracan GT3/JLOC de Matsuura/Sakaguchi a terminé en haut de la feuille des temps de la 3e séance.

Les classements sont ici

K-PAX Racing rafle tout à Sonoma…

Pour ses débuts dans le giron Lamborghini, K-PAX Racing n’a pas fait dans la dentelle en GT World Challenge America. Sur ses terres, l’écurie californienne a remporté les deux courses, à chaque fois grâce à Andrea Caldarelli et Jordan Pepper.

Départ de la course 1 à Sonoma

Le tandem de la Lamborghini #3 a commencé par s’offrir les deux poles du week-end. K-PAX Racing a décroché le doublé en course 1, Caldarelli/Pepper, 15.700s devant Lewis/Venturini. La dernière marche du podium est revenue à la Porsche 911 GT3 R/Wright Motorsports de Poordad/Heylen (victoire en Pro-Am). Bis repetita en course 2 avec un nouveau doublé de K-PAX Racing. George Kurtz et Colin Braun ont pris la 3e place sur la Mercedes-AMG GT3/DXDT Racing (victoire en Pro-Am).

Les classements sont ici