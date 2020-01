Les Pros aux FIA Motorsport Games dès 2020 ?

Après Bahrain et l’Italie, la France accueillera cette année les FIA Motorsport Games. Marseille et le Circuit Paul Ricard recevront les différentes disciplines fin octobre.

Si à l’heure actuelle le GT3 est réservé aux Pro-Am, une évolution pourrait être apportée cette année avec une course à pilote unique réservée aux pilotes professionnels.

“L’un des reproches est que les professionnels ne peuvent pas s’exprimer aux FIA Motorsport Games”, a déclaré Stéphane Ratel à Endurance-Info. “On discute de cela avec la FIA mais rien n’est entériné. La catégorie qui s’y prête le plus est le GT3. On pourrait par exemple organiser une course Pro Sprint après celle Pro-Am. Si un team peut faire les deux avec la même auto, c’est parfait. On va présenter cette idée.”

Ce changement ne remet absolument pas en cause la Coupe du Monde FIA GT de Macau, comme a tenu à le préciser le président-fondateur de SRO Motorsports Group : “Il n’est pas question que ce concept remplace Macau. Les quatre constructeurs allemands (Audi, BMW, Mercedes, Porsche, ndlr) tiennent à aller rouler à Macau. On espère juste avoir 20 autos même si pour le moment nous sommes en-dessous de ce chiffre.”

Comme l’a expliqué Stéphane Ratel, Macau se décide assez tard : “C’est tous les ans la même chose, il faut attendre juillet pour avoir la confirmation. Macau est la seule course au monde qui se décide quatre mois avant et non un an avant.”

A l’heure actuelle, les dates de Macau et de la finale Intercontinental GT Challenge sont communes (19/21 novembre) mais cela pourrait évoluer : “Macau est traditionnellement le troisième week-end de novembre. On prenait en compte le troisième dimanche et eux le troisième samedi.” Dans le cas où la Coupe du Monde de Macau serait confirmée, ce que souhaite Stéphane Ratel, la finale IGTC serait alors repoussée d’une semaine.