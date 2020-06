Les pneumatiques Michelin au coeur de la stratégie des équipes aux 24H du Mans Virtuelles

Si une bonne utilisation des pneumatiques est primordiale aux 24 Heures du Mans pour espérer l’emporter, il pourrait bien en être de même ce week-end aux 24 Heures du Mans Virtuelles. Michelin, qui équipe l’intégralité du plateau, soit 50 autos, n’a pas besoin de déplacer toute une logistique pour cet événement virtuel mais du côté de Clermont-Ferrand, on va suivre l’épreuve de près.

Michelin travaille depuis des années avec les constructeurs et les équipes sur des simulateurs dernier cri. La conception d’un nouveau pneu dédié à la compétition débute à partir des données fournies par le partenaire. Les techniciens de Michelin Motorsport n’ont donc pas besoin de connaître en détail toute la configuration de la voiture pour concevoir les pneus qui lui correspondent le mieux. Les charges que les pneus encaissent durant le roulage sont mesurées sur trois axes : longitudinal (x), latéral (y) et vertical (z). Ces données servent de base pour initier la conception du pneu sur ordinateur, puis le travail s’affine en intégrant ensuite des paramètres plus complexes.

« À travers des partenariats en Esport, Michelin affirme sa présence dans l’univers du virtuel » explique James Dimmock, le manager de Esport chez Michelin. « Le réalisme des meilleures plateformes nous permet de nous adresser aux gamers, leur faire vivre fidèlement l’expérience et la passion Michelin, en leur faisant découvrir la qualité de nos produits et les différents challenges auxquels sont confrontés les pneumatiques à la fois en Esport comme dans les sports mécaniques sur piste réelle. »

A l’instar de l’édition réelle des 24 Heures du Mans, les équipes auront le choix entre trois spécifications (types) de pneus slicks qu’elles devront sélectionner selon leur propre stratégie. Ainsi, elles pourront envisager de multiplier les relais ou de remplacer les gommes à chaque arrêt, en ajustant si elles le souhaitent, la pression de gonflage. Cette dernière influence bien entendu le comportement de la voiture et la durée d’usage des pneumatiques tout au long de la course.

Les équipes devront également tenir compte des changements météorologiques aléatoires.

Quatre gommes seront mises à disposition des écuries :

MICHELIN Pilot Sport Soft (qualifications et relais simple)

MICHELIN Pilot Sport Medium (environ 2 relais)

MICHELIN Pilot Sport Hard (environ 3 relais)

MICHELIN Pilot Sport “pluie”, en cas d’averses

La quantité de pneus à utiliser n’est pas réglementée. Ce sera la première fois que l’on verra les nouveaux logos Michelin Pilot Sport sur les flancs de tous les pneus.

Matthieu Bonardel, directeur de Michelin Motorsport, se réjouit de ce nouveau challenge : « Explorer. Innover. Démontrer. Trois vertus essentielles de la compétition automobile … mais aussi trois principes gravés dans les gênes du groupe Michelin !

Présent avec succès aux 24 Heures du Mans depuis sa première édition en 1923, le Groupe souhaite aujourd’hui développer sa présence dans le monde passionnant du sim-racing.

Michelin compte sur les 24 Heures du Mans virtuelles pour démontrer une fois de plus que la performance dans la durée est une qualité fondamentale de ses pneus, et constitue la signature de la marque sur un circuit comme sur la route.

L’authenticité de l’expérience de pilotage offerte par la plate-forme de jeu rFactor 2 permet de mettre en valeur le rôle déterminant joué par les pneus Michelin en termes de performance, de longévité et de polyvalence dans le déroulement des courses, et donc leur influence sur le résultat.

Grâce aux 24 Heures du Mans virtuelles, Michelin pourra bénéficier d’une précieuse expérience en Esport.

Des plateformes de jeu fidèles à la réalité comme rFactor 2 permettent par ailleurs d’exposer notre marque à un public plus jeune et engagé, tout en valorisant nos pneumatiques.

Enfin, l’engagement aux24 Heures du Mans Virtuelles de pilotes professionnels, jouissant d’une véritable notoriété internationale, témoigne de l’intérêt général porté par le monde du sport automobile à l’Esport. Cette nouvelle épreuve, accessible partout dans le monde, va connaître un succès international. Un plateau télé accueillera des spécialistes de la discipline et Michelin offrira également aux passionnés le live streaming de la course sur ses pages Facebook, en 28 pays.

A l’issue de l’épreuve, et comme dans le monde réel, nous aurons identifié de multiples façons de faire évoluer les pneus pour davantage de réalisme et pourquoi pas découvert quelques idées intéressantes à importer dans le monde du réel! »