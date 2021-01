Les plus grands managers du sport se confient (Editions Amphora)

Briller dans le management du sport n’est pas donné à tout le monde. Il faut savoir écouter, rassurer, taper du poing sur la table quand il le faut et prendre des décisions.

Les Editions Amphora proposent un pavé de 576 pages écrit par Baptiste Foriel, Philippe Rodier et Emmanuel Touzot.

L’ouvrage ‘Les plus grands managers du sport se confient’ permet de mieux comprendre les rouages du management sportif. La partie sport automobile est bien en place avec Cyril Abiteboul, Eric Boullier, Didier Coton, Frédéric Vasseur et Claire Williams. Vous y apprendrez un tas de petits secrets des uns et des autres.

Les auteurs ont recueilli les témoignages exclusifs de 30 personnes dans différents sports. Marc Madiot (cyclisme), Marc Lièvremont (rugby), John Dovi (boxe), Patrick Mouratoglou (tennis), Hervé Renard (football), Jérôme Coupez (esport), etc…

Les propos des différentes personnes interrogées sont directs. Philippe Lucas, l’emblématique entraîneur de Laure Manaudou n’est pas le dernier sur le sujet. Quand on lui demande ce qu’il souhaite que l’histoire retienne de lui, la réponse de Philippe Lucas est cash : “Franchement, j’en ai rien à branler de ça ! Le plus important pour moi, c’est que j’arrive toujours à faire le maximum pour que mes athlètes soient les meilleurs.” Un vrai manager sportif…