Les pilotes Peugeot Sport déjà au travail

En coulisses, on s’active chez Peugeot Sport. Un mois après l’annonce officielle des sept pilotes du programme WEC Hypercar (six plus James Rossiter en tant que pilote de simulateur et de réserve), Paul Di Resta et Loïc Duval sont passés par les ateliers du constructeur français. Au programme : visite des locaux, positionnement dans le baquet et même simulateur pour le pilote tricolore.

A noter que pour les prochaines 24 Heures du Mans, la moitié des pilotes ont trouvé un volant : Gustavo Menezes (Scuderia Cameron Glickenhaus), Paul Di Resta (United Autosports), et Loïc Duval (RealTeam Racing). Mikkel Jensen et Jean-Eric Vergne n’ont pas encore de baquet. Quant à Kevin Magnussen, il est chez Chip Ganassi Racing en IMSA et sera au départ des 12 Heures de Sebring dans quelques jours (20 mars).