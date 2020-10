Les petites histoires des 24H de Spa 2003…

Inutile de revenir sur le classement des 24 Heures de Spa qui a vu la victoire de la Porsche 996 GT3-RS/Freisinger Motorsport de Romain Dumas, Stéphane Ortelli et Marc Lieb. Ce succès coïncidait avec le 40e anniversaire de la Porsche 911. Un anniversaire dignement fêté ! 52 autos sont au départ de l’édition 2003.

– Pas de changement dans les catégories avec toujours les concurrents FIA GT, le Group National et le Group 3.

– On comptait sept Chrysler Viper GTS-R en 2002 et elles sont huit un an plus tard. On note l’arrivée du redoutable team Zakspeed, habitué à rouler sur la Nordschleife. Jean-Michel Martin, quadruple vainqueur des 24H de Spa, est à l’origine du montage financier. Pedro Lamy, Didier de Radiguès et Kurt Mollekens rejoignent l’équipage. Il convient de préciser que cette Viper ‘allemande’ ne dispose pas des dernières évolutions.

La suite est à lire sur Endurance-Classic ici