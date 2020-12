Les nouveautés WEC et 24H du Mans 2021

Communiqué de Presse :

Avec l’introduction de la nouvelle catégorie Hypercar, développée conjointement par la FIA et l’ACO, les engagements pour le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) 2021, ont ouvert ce vendredi 4 décembre et seront clôturés le jeudi 14 janvier 2021. Cette date du 4 décembre marque également l’ouverture des engagements pour les 24 Heures du Mans.

La simplification de la règlementation sportive du WEC a constitué un objectif important, avec des dispositions destinées à dynamiser le développement du championnat, à créer une équité sportive et assurer le contrôle des coûts en cette période économiquement difficile.



Qualifications simplifiées et raccourcies

2021 verra le retour à un format de qualifications plus simple et plus transparent, avec la prise en compte du tour le plus rapide effectué pour chaque voiture par un seul pilote, en lieu et place de la moyenne réalisée par deux pilotes en vigueur ces dernières années.

Avec un seul pilote par voiture se dérouleront deux séances de 10 minutes : une pour les Hypercars et les LMP2, l’autre pour les LMGTE (la qualification par un pilote Bronze sera obligatoire en LMGTE Am). Le temps le plus rapide de chaque voiture déterminera sa position sur la grille. Si une voiture ne réalise aucun chrono lors des qualifications, elle sera reléguée en fond de grille de départ.



Nouveau classement Bronze pour la catégorie LMP2

A la suite de plusieurs discussions avec les parties prenantes, un accord a été conclu concernant la composition des équipages LMP2, qui resteront inchangés, avec au moins un pilote Silver ou Bronze requis dans chaque équipe. Et un nouveau classement spécifique sera introduit en catégorie LMP2 pour les équipages ayant des pilotes Bronze. De plus, le meilleur équipage LMP2 Pro/Am (c’est-à-dire avec un pilote Bronze) figurera sur le podium LMP2 :



Classement du Trophée Endurance FIA des équipes LMP2 Pro/Am Classement du Trophée Endurance FIA des pilotes LMP2 Pro/Am

Voie des stands, arrêts au stand et interventions sur la voiture

Ce domaine sera rationalisé pour la saison 2021, la sécurité dans son ensemble restant la priorité. Ce processus vers une clarification et une simplification de la règlementation permettra une meilleure compréhension des infractions pour les commissaires officiant dans la voie des stands, ainsi que pour les commissaires techniques.

Essais

La saison 2021 étant la première du cycle d’homologation de cinq ans de la catégorie Hypercar, il y aura davantage d’essais avant et pendant la saison. Les catégories LMP2 et LMGTE Am bénéficieront également d’un kilométrage supplémentaire d’essais, tandis que les limitations déjà en vigueur en 2020 s’appliqueront toujours en LMGTE Pro. Les déclarations en vue de séances d’essais resteront obligatoires.



Mesures de réduction des coûts

Dans le cadre des efforts permanents pour la mise en œuvre des mesures de réduction des coûts, le personnel opérationnel des concurrents Hypercar sera limité 40 personnes, ou 43 pour les voitures utilisant un système hybride (à l’exception des 24 Heures du Mans). Les modifications précédemment instaurées pour plus de rentabilité incluent un transport maritime exclusif pour les courses se déroulant outre-mer. Afin de prendre en compte la crise économique actuelle, cette saison se déroulera sur un nombre de courses réduit à six par rapport aux années précédentes.

Numéros de course et graphisme

Les numéros de course peuvent être choisis par les concurrents (de 1 à 999) avant la fin des engagements, selon la règle du « premier arrivé premier servi ». La seule exception à ce processus d’attribution concerne le Champion du Monde des Equipes LMP en titre, qui aura la possibilité d’utiliser le numéro 1 s’il le désire. Selon certaines normes, les concurrents pourront également choisir le graphisme de leur numéro de course. Mais ce graphisme ainsi que les couleurs devront rester identiques pour les équipes engageant plus d’une voiture dans la même catégorie.

24 Heures du Mans*

Afin de s’adapter au contexte actuel, le format des 24 Heures du Mans a été revu et se trouve désormais compacté sur 10 jours. Les vérifications techniques, programmées le vendredi et samedi une semaine avant la course, permettront de couvrir à la fois la Journée Test, fixée au dimanche précédant l’épreuve, et la course. Le format des séances d’essais du mercredi et du jeudi a lui aussi évolué afin de faciliter le travail des équipes.

*Les informations concernant le programme détaillé des 24 Heures du Mans seront communiquées début 2021.

UN NOUVEAU PRIX POUR LES 24 HEURES DU MANS

Fidèle à la tradition d’innovation des 24 Heures du Mans et conformément à son rôle d’acteur de la mobilité durable, l’ACO organisera en 2021 un prix récompensant l’engagement des Concurrents en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE), en particulier les progrès réalisés par les Concurrents d’une année sur l’autre. L’ensemble des modalités afférentes à ce prix seront communiquées ultérieurement. Les Concurrents, sur la seule base du volontariat, seront invités à déposer une candidature.