Les nouveautés Spark du moment

Voici quelques nouveautés dans la gamme Spark au 1/43e avec des autos ayant participé aux 24 heures du Mans dans les années 90, période faste de l’endurance avec ces magnifiques GT1 ! Mais avant de détailler ces modèles, attardons-nous d’abord sur le vainqueur des 24 heures de Daytona 2020 avec cette Cadillac DPI #10 engagée par le Wayne Taylor Racing (Réf 43DA20). Cadillac emmenée par Kamui Kobayashi, Scott Dixon, Ryan Briscoe et Renger van der Zande. Victoire acquise en menant plus de la moitié de la course et en franchissant la ligne d’arrivée avec seulement 1 minute et 5 secondes d’avance sur la Mazda #77 du Team Joest.

Revenons au Mans en 1994 avec ces deux Nissan 300 ZX et cette Alpa LM.Le petit proto bleu portant le #8 (réf S4085) était engagé par Roland Bassaler et piloté par Patrick Bourdais, Olivier Couvreur et Nicolas Minassian qui faisait à cette occasion ses grands débuts aux 24 Heures du Mans. Malheureusement pour eux, l’équipage ne verra pas l’arrivée avec un abandon en course sur un soucis de suspension.

Les deux Nissan ont quant à elles effectué un résultat en demi-teinte puisque la #76 (réf S7741) pilotée par Eric van de Poele, Paul Gentilozzi et Syunji Kasuya a dû abandonner après s’être élancée de la douzième position de la grille tandis que la voiture soeur (#75 – réf S7740) emmenée par Steve Millen, John Morton et Johnny O’Connel s’est elle classée 5e au terme de la course. L’équipage raflant par la même occasion la catégorie IMSA en finissant à 27 tours de la Dauer 962LM victorieuse.

En 1996, Porsche pose sur la piste deux toutes nouvelles autos avec celle qui deviendra une icône pour les passionnés de la marque, la 911 GT1. Spark nous propose ici la version “test” (réf S5601) de cette auto, celle qui réalisa les premiers tours de roues en essais privés, toute vêtue de carbone et simplement affublée de quelques stickers.

On retrouve également au catalogue les versions mancelles de 1996 avec les #25 (réf S5602) et #26 (réf S5603). Voitures qui ont respectivement terminé l’épreuve aux 2e et 3e places au général empochant la victoire de classe en GT1 par la même occasion. Bob Wollek, Thierry Boutsen et Hans-Joachim Stück finirent à un tour des vainqueur (TWR Porsche #7 – Joest Racing) alors que Yannick Dalmas, Karl Wendlinger et Scott Goodyear, montèrent sur la dernière marche du podium mais à 13 boucles des leaders.

1997, Porsche toujours, avec l’une des six 911 GT1 privées engagées sur cette édition des 24 heures du Mans. C’est la Porsche du team Roock Racing (réf S5608) que Spark a ici fidèlement reproduite. Cette auto, portant le dossard #32 avait à son volant un trio de choc avec deux des trois pilotes qui s’imposeront l’année suivante (au volant d’une Porsche 911 GT1 Officielle), à savoir Allan McNich et Stéphane Ortelli. Les deux hommes étant rejoints par Karl Wendlinger. Malheureusement, un abandon sur accident privera l’équipe d’un passage sous le damier.



Cette année-là, Nissan était aussi de la fête dans la Sarthe avec trois magnifiques GT1, la R390. Ce sont les #21 (réf S3577) de Martin Brundle, Jörg Müller, Wayne Taylor et #22 (réf S3578) pilotée par Eric van de Poele, Aguri Suzuki et Riccardo Patrese qui sont ici modélisées. Sur les trois R390 au départ, seule la #23 a franchi la ligne d’arrivée, les deux miniatures présentées aujourd’hui n’ont pas eu cette chance en abandonnant en course.

Finissons avec 1998… Outre les Mercedes, les Nissan et les Porsche, la catégorie GT1 voyait également en découdre les monstrueuses (dans le bon sens du terme) Panoz GTR-1. Celle qui sera affectueusement rebaptisée “batmobile” par les fans de la discipline ne pouvait laisser insensible, que ce soit par sa ligne ou le son du V8 qui sortait de ses échappements !

Les deux châssis présentés au départ de l’édition 1998 étaient engagés sous la bannière du Panoz Motor Sports. David Brabham, Andy Wallace et Jamie Davies au volant de la #45 (réf S5028) franchiront la ligne d’arrivée 16 boucles derrière les vainqueurs à la 7e place au général.Leurs équipiers, Eric Bernard, Christophe Tinseau et Johnny O’Connell, sur la #44 (réf S5027) n’auront pas cette chance et c’est un abandon qui viendra stopper la course de ce trio.

