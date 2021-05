Les nouveautés 2021 de l’ADAC GT Masters

Oschersleben accueille ce week-end l’ADAC GT Masters à l’occasion du tout premier meeting de la saison. Pour ce cru 2021, la fédération allemande du sport automobile (DMSB) décerne pour la première fois à la série le statut de championnat international allemand de GT, à savoir le titre le plus élevé du circuit automobile allemand. Les 14 courses de la saison seront diffusées intégralement en live. Eve Scheer, Nico Menzel, Dirk Adorf et Anna Nentwig seront derrière le micro.

L’un des changements de la saison est la nouvelle heure de départ des courses qui passe à 16h30. On note d’autres changements par rapport à l’année passée. Les trois premiers de chaque séance qualificative seront dorénavant récompensés de 3, 2 et 1 point.

L’ADAC GT Masters innove avec une première mondiale qui voit l’introduction d’un soit-disant tour de pénalité pour punir un pilote responsable d’une infraction que l’on peut qualifier de mineure. Un couloir a été créé à travers lequel la voiture pénalisée doit circuler au maximum à 60 km/h. Dans le cas d’une neutralisation, le full course yellow pourra être sorti par la direction de course. Pendant cette période, l’ensemble du circuit est soumis à une vitesse de 60 km/h avec interdiction de dépasser.

Le lest embarqué évolue lui aussi. Les vainqueurs se verront pénalisés de 20 kg au lieu de 30 pour la course suivante. Les deuxièmes embarqueront 10 kg et les troisièmes 5 kg. Le poids du handicap donné aux pilotes en fonction de leur classification a été réduit.

Le championnat GT allemand travaille également pour le futur. Le paddock est le premier au monde sans bouteille, le tout en partenariat avec BWT.