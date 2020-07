Les miniatures Spark du moment

Pour cette série de nouveautés Spark, mention spéciale pour les doubles tours d’horloge. Direction Spa, le Mans puis le Nürburgring pour ces modèles au 1/43e.

Après vous avoir présenté il y a peu de temps la Porsche 911 GPX Racing grande gagnante des 24 Heures de Spa 2019, voici les trois Porsche 911 du ROWE Racing qui ont terminé cette même épreuve aux 2e, 5e et 7e places. Commençons avec la #998 (réf SB252) emmenée par Frédéric Makowiecki, Patrick Pilet et Nick Tandy. L’équipage est monté sur la deuxième marche du podium au terme des 24 heures.

Sven Müller, Romain Dumas et Mathieu Jaminet ont quant à eux fini la course en 5e position au volant de la 911 portant le #98 (réf SB254) tandis que Dennis Olsen, Matt Campbell et Dirk Werner sont passés sous le drapeau à damier au 7e rang sur la troisième auto du team affublée du dossard #99 (réf SB256)

Ces trois Porsche 911 ont une livrée similaire à quelques détails près, comme les rétros qui sont bleus, jaunes ou gris. On retrouve également ces différences de couleurs sur les bandeaux de pare-brise.Il ne faudra pas tarder pour acquérir une ou plusieurs de ces miniatures car chacune d’entre elles n’est disponible qu’à 500 exemplaires, alors il y a fort à parier qu’il n’y en aura pas pour tout le monde !

Spark semble bien décidé à sortir toutes les Porsche 911 GT1, officielles ou privées, qui ont pris part à la classique mancelle et ces deux versions de l’édition 1997 ne font que renforcer cette idée.

Pierluigi Martini, Christian Pescatori et Antonio Hermann ont franchi la ligne d’arrivée à la huitième place après 24 heures de course au volant de cette Porsche 911 privée engagée par la BMS Scuderia Italia au #27 (réf S5604) Le trio de pilotes s’était élancé de la 10e position sur la grille.

La seconde 911 privée reproduite est celle du Kremer Racing (#30 – réf S5607). Christophe Bouchut, Bertrand Gachot et Andy Evans auront eu moins de chance en course qu’aux essais puis qu’après un départ en 14e position, c’est un abandon qui les attendra pendant l’épreuve.

Direction l’Allemagne avec les 24 heures du Nürburgring 2019 et cette superbe SCG003C #705 de la Scuderia Cameron Glickenhaus, auto engagée en catégorie SPX et pilotée par Thomas Mutsch, Felipe Fernandez-Laser, Franck Mailleux et Andreas Simonsen. Catégorie SPX que l’équipage remportera en s’intercalant au milieu des GT3 en franchissant le damier au 8e rang du général à seulement trois tours des vainqueurs. (réf SG527).