Les masques Endurance-Info font dans la nouveauté !

Il y a un an, on nous aurait pris pour des fous mais la situation actuelle fait que le masque de protection est devenu l’objet obligatoire, qu’on le veuille ou non. Il y a fort à parier que cela dure encore un certain temps.

Devant le succès rencontré par les masques Endurance-Info, Quentin Guibert a imaginé de nouveaux designs. Vous reconnaîtrez assez aisément les modèles à l’exception du premier (le vert) dont nous vous reparlerons sous peu. Autant être racing quand on est masqué.

Avec cette collection, toujours conçue par Stand 21, les acheteurs participent activement à la vie d’Endurance-Info. On vous en dira plus sur le futur dans les prochaines semaines. En attendant, vous pouvez passer commande d’un lot de cinq masques en édition limitée. La confection a été lancée ce matin, donc tout est bouclé. Cent masques de chaque design sont en production, pas un de plus !

Les masques, lavables, sont disponibles en lot de cinq (un design de chaque dans un lot) au prix de 30 euros le lot de 5, frais de port compris.

Contactez-nous : contact@endurance-info.com