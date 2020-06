Les jumelles Kreutzpointner en ADAC GT4 Germany

Le nom Kreutzpointner ne vous est certainement pas inconnu. Le pilote allemand, âgé de 52 ans, a disputé les 24 Heures Mans 1991 sur une Mercedes-Benz C11/Team Sauber Mercedes en compagnie de Karl Wendlinger et de Michael Schumacher. A cette époque, Fritz et ses deux compères faisaient partie des jeunes loups de l’endurance. Ils ont terminé l’épreuve à la 5e place. Trois ans plus tard, on le retrouve au sein des pelotons des courses de camions où il décroche deux couronnes européennes. Retiré de la compétition, il gère l’entreprise familiale fondée en 1923 et qui compte 1100 employés. Kreutzpointner Group, qui travaille dans le domaine du génie électrique et de l’automatisation, est présent en Allemagne, Autriche et Roumanie.

Un Kreuzpointner peut en cacher un autre et même deux autres sur les circuits. La relève est assurée avec ses filles. Les jumelles Alesia et Jacqueline se partageront le baquet d’une BMW M4 GT4/MRS GT-Racing en ADAC GT4 Germany. Les sœurs Kreuzpointner sont âgées de 21 ans. « Le contact avec les deux est né de notre partenaire Ravenol », a déclaré Iris Dorr, directrice de l’équipe. « Ravenol a déjà travaillé avec les jumelles l’année dernière. Les deux filles sont au top et elles correspondent parfaitement à l’ADAC GT4 Germany. »

Les premiers essais ont eu lieu à Portimao en février dernier. Le programme est prévu sur au moins deux ans. Fritz Kreuztpointner souhaite rester dans l’ombre, comme le précise Iris Dorr : « Il nous a dit qu’il resterait à l’écart autant que possible. Il fera sûrement une apparition sur une course ou deux pour encourager les filles. »

MRS GT-Racing doit faire rouler une seconde BMW M4 GT4 en ADAC GT4 Germany.