Les faits marquants de l’année 2020 : novembre, le mois des finales

1er novembre : Jaxon Evans champion 2020 de la Porsche Carrera Cup France.

1er novembre : on connaît huit invités pour les 24 Heures du Mans 2021.

2 novembre : la finale FFSA GT de Lédenon annulée.

3 novembre : Cool Racing fait l’impasse sur la finale WEC de Bahrain.

4 novembre : 38 GT pour la finale British GT de Silverstone.

4 novembre : 31 autos aux 12H de Sebring.

5 novembre : Ferrari veut conserver ses deux 488 GT3 en Pro la saison prochaine en GT World Challenge Europe.

5 novembre : la baisse de puissance des LMP2 pour 2021 est confirmée.

6 novembre : le DTM compte se mettre à l’électrique en 2023.

6 novembre : les GT3 confirmées en DTM pour 2021.

8 novembre : René Rast champion DTM 2020.

8 novembre : Christian Engelhart et Michael Ammermüller champions ADAC GT Masters 2020.

9 novembre : 40 GT3 pour la finale GT World Challenge Europe du Paul Ricard.

9 novembre : Neel Jani sur une Porsche 911 RSR aux 12H de Sebring.

10 novembre : Porsche dévoile deux livrées inédites pour les 12H de Sebring. La finale IMSA marque la dernière course du programme officiel Porsche en GTLM.

11 novembre : Derani et Nasr rempilent chez Whelen Engineering Racing en 2021.

12 novembre : Toyota dévoile un premier aperçu de son prototype Le Mans Hypercar.

12 novembre : Allied-Racing annonce son intention de faire rouler une Porsche 911 GT3 R en GT World Challenge Europe la saison prochaine (Sprint + Endurance).

13 novembre : la finale FFSA GT se déroulera au Paul Ricard.

14 novembre : Toyota rafle la victoire en WEC à Bahrain, le titre pour Conway/Kobayashi/Lopez.

15 novembre : Mazda décroche la victoire aux 12H de Sebring, Acura prend le titre. Makowiecki/Tandy/Bamber gagnent à Sebring en GTLM.

15 novembre : victoire stratégique de la Ferrari/AF Corse en GT World Challenge Europe au Paul Ricard. Pier Guidi champion Endurance 2020.

16 novembre : les 12H d’Abu Dhabi passent à Bahrain pour les Gulf 12H en janvier 2021.

16 novembre : Chip Ganassi Racing confirme son programme avec Cadillac en IMSA.

17 novembre : DragonSpeed sera en WEC en 2021 avec Juan Pablo Montoya.

19 novembre : SRO prend en charge l’Australian GT qui devient GT World Challenge Australia Powered by AWS.

19 novembre : Raffaele Marciello poursuit avec Mercedes-AMG en 2021.

20 novembre : six épreuves pour le TC France en 2021.

21 novembre : le développement de la BMW M4 GT3 se poursuit.

21 novembre : Valentino Rossi au départ des Gulf 12H chez Kessel Racing.

22 novembre : Wochenspiegel et Phoenix Racing font cause commune en LMP3 et GT3.

23 novembre : Alessandro Ghiretti désigné Espoir Porsche Carrera Cup France 2021.

23 novembre : la Journée Test des 24H du Mans de retour en 2021 une semaine avant la course.

23 novembre : Wayne Taylor Racing confirme son équipage 2021 qui regroupera Ricky Taylor et Filipe Albuquerque. Alexander Rossi et Helio Castroneves seront en renfort à Daytona.

23 novembre : Vaillante-Mirage en route vers les 24H du Mans 2023.

25 novembre : Ferrari présente la 488 GT Modificata.

26 novembre : deux Honda NSX GT3 confirmées en Italian GT.

30 novembre : Audi Sport annonce son arrivée en LMDh.