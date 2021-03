Les deux équipages Walkenhorst Motorsport constitués

Walkenhorst Motorsport va avoir un programme bien chargé cette année entre Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, DTM et Nürburgring Endurance Series.

L’écurie allemande managée par Niclas Königbauer a confirmé la présence de deux BMW M6 GT3 en GT World Challenge Europe Endurance dans la classe Pro. Walkenhorst Motorsport a brillé en 2020 en Intercontinental GT Challenge Powered by AWS avec à la clé la couronne Pilotes grâce à Catsburg/Farfus.

“Après une saison IGTC réussie en 2020, nous sommes tous très motivés pour bâtir sur ces succès”, a déclaré Niclas Königbauer. “Nous sommes au milieu de préparatifs intensifs et ferons de notre mieux pour ramener de bons résultats à domicile pour la saison d’adieu de la BMW M6 GT3. Je suis ravi de notre nouvelle gamme de pilotes et je sais qu’avec cela, nous avons jeté des bases importantes pour atteindre nos objectifs. Nous aurons un package solide et, en tant qu’équipe, nous attendons avec impatience les défis de la saison 2021.“

Pour ce cru 2021, Walkenhorst Motorsport fait appel à plusieurs pilotes BMW Motorsport.

Sheldon van der Linde, Marco Wittmann et David Pittard seront au volant de la #34 sur les courses Endurance. On retrouvera sur la #35 Timo Glock, Martin Tomczyk et Thomas Neubauer.