Les Coupes de Pâques de Nogaro à huis clos

Si la situation sanitaire reste en l’état actuel, les Coupes de Pâques ouvriront bien le Championnat de France des Circuits le 3 avril prochain. Malheureusement, l’événement se déroulera à huis clos.

La Cellule Interministérielle de Crise, le Ministre charge des Sports a informé la FFSA que l’événement pourra se tenir, étant donné que le Championnat de France des Circuit est considéré comme le plus haut-niveau des compétitions nationales. Il en est de même pour le Championnat de France des Rallyes.

Le contexte local sera toutefois pris en compte pour la tenue du meeting.

Nicolas Deschaux, président de la FFSA, se réjouit de cette annonce : « À l’heure où la quasi-totalité des autres sports sont à l’arrêt en raison d’un contexte sanitaire actuel particulièrement tendu, le Ministère chargé des Sports autorise le lancement de deux de nos Championnats de France. Nous pouvons voir le verre à moitié vide. Je fais le choix de le voir à moitié plein et d’avoir confiance dans l’avenir malgré les difficultés que nous connaissons. C’est un signal positif adressé par la Ministre déléguée en charge des Sports à notre Filière. Nos arguments ont été entendus et en partie validés. Le travail constant mené depuis maintenant un an auprès des institutions étatiques nous permet donc d’avancer.

J’ai toutefois une pensée pour les épreuves qui ont été annulées. Je mesure pleinement les efforts et investissements consentis par ces équipes organisationnelles qui n’ont pas été récompensés. Leurs volontés d’organiser en cette période malgré les perspectives sanitaires méritent le plus grand respect. J’adresse tout mon soutien aux bénévoles et concurrents qui s’étaient préparés pour ces compétitions dans ces moments difficiles.

Cette décision du Ministère n’est qu’une étape. La Fédération poursuit son travail en étroite collaboration avec les services de l’Etat pour les autres épreuves inscrites au calendrier 2021.

L’évolution du contexte sanitaire dictera le rythme des avancées mais l’accélération de la campagne de vaccination permet de se projeter avec envie et passion dans la reprise progressive de nos activités. Ainsi, et comme depuis le début de la crise sanitaire, c’est la solidarité et la responsabilité de l’ensemble des acteurs du sport automobile, et plus largement des sports mécaniques, qui permettront de créer les conditions optimales d’une relance sportive et économique de notre Filière. »