Les champions GT4 America Pro-Am avec TF Sport

Les champions GT4 America Pro-Am, Robby Foley et Michael Dinan, vont faire leurs débuts en Europe avec les vice-champions Equipes 2020, TF Sport. L’équipe sera de retour en International GT Open à Spa Francorchamps à la fin du mois avec son Aston Martin Vantage GT3.

Le duo américain participera aux deuxième et septième manches de l’International GT Open 2021 avece TF Sport, vainqueur du British GT. La première manche aura lieu dans les Ardennes le 20 juin où TF Sport est monté sur le podium du WEC en mai dernier et a remporté la catégorie Pro-Am du GT Open l’année dernière. Foley et Dinan reviendront ensuite pour la finale du championnat sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, le 24 octobre.