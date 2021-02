Les ‘Bronze’ aussi rapides que les “Silver’ pénalisés

Le règlement de la Michelin Le Mans Cup évolue cette année avec quelques ajustements. La base de la pyramide des séries ACO, lancée en 2016, met en avant les LMP3 et GT3. Certains pilotes Bronze étant plus rapides que certains Silver, une nouvelle règle va être mise en place cette année afin d’identifier ces pilotes et d’unifier la grille.

Les pilotes Bronze qui seront déclarés aussi rapides que les Silver seront pénalisés. Le calcul sera fait en identifiant le rythme des pilotes Silver puis en identifiant les Bronze roulant dans la même fourchette de temps. Une pénalité sera alors appliquée aux Bronze.

Les pilotes Bronze, dont les temps seront équivalent au premier quart des performances des pilotes Silver, auront une pénalité de 20s sur leur pitstop.

Les pilotes Bronze dont les performances se situeront dans le deuxième quart, correspondant aux temps de la majorité des pilotes Silver, se verront pénalisé de 50s lors de leur arrêt aux stands.

Les pilotes Bronze avec des chronos supérieurs au troisième quart seront pénalisés de 80s et 120s pour ceux dépassant le quatrième et dernier quart.

Le législateur tient à uniformiser le plateau du championnat. La pénalité sera appliquée si un pilote classé Bronze par la FIA est aussi rapide qu’un Silver.

Un rapport sera fait à l’issue de la première course de Barcelone afin d’avoir une totale transparence sur le calcul de la pénalité.