Les brèves du jeudi…

IMSA : Turner Motorsport prévoit de faire campagne avec la nouvelle BMW M4 GT3 lorsqu’elle sera disponible et éligible en championnat IMSA WeatherTech SportsCar. L’équipe, cliente BMW de longue date, a révélé son intention d’acheter deux voitures neuves pour 2022. Elles viendront remplacer la BMW M6 GT3 actuelle. Andy Blackmore a déjà imaginé deux livrées pour la M4 GT3.

IMSA : Riley Motorsports n’a pas tardé à réagir à l’arrivée des LMP3 en WeatherTech SportsCar Championship. Une Ligier JS P320 sera engagée la saison prochaine par l’équipe de Bill Riley pour Dylan Murry et Wendy Cox.

Le Mans : United Autosports a effectué le shakedown de ses deux ORECA 07 qui vont prendre maintenant la direction de la Sarthe. Elles feront partie des grandissimes favorites de ces 24 Heures du Mans, après leurs trois victories en trois courses en ELMS et sa récente victoire à Spa en WEC. Pour le coup, la #32 était aux mains d’Alex Brundle

@United Autosports

Historique : Toujours chez United Autosports, mais du côté Classic cette fois-ci. Dario Franchitti, triple vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis en 2007, 2010 et 2012, est venu mouler son baquet. Il pilotera en octobre une Jaguar XJR-10 avec Zak Brown lors d’Estoril Classic, un événement Peter Auto !

@United Autosports

IMSA : Les négociations pour faire rouler à nouveau la Cadillac DPi-V.R # 31 d’Action Express Racing en 2021 sont “en très bonne voie” selon Gary Nelson, le directeur de l’équipe. Felipe Nasr et Pipo Derani, les pilotes titulaires cette année, sont de nouveau pressentis dans la voiture…

IMSA : Mühlner Motorsports a annoncé son intention de faire rouler deux Duqueine D08 aux 24 Heures de Daytona en janvier 2021. L’équipe belge de Bernhard Mühlner a déjà roulé en IMSA Prototype Challenge avant de rejoindre la Michelin Le Mans Cup cette saison.

Le Mans : Les concurrents qui prendront part à l’Hyperole (six dans chaque catégorie) des 24 Heures du Mans auront droit à 8 pneus supplémentaires. Les LMP1 et LMP2 ont une allocation de 24 pneus pour les essais libres, les qualifications et le warm up, contre 28 aux GTE-Pro et GTE-Am. Pour la course, 48 pneus sont alloués à la catégorie LMP1, 56 aux équipes LMP2 et 60 aux deux catégories GTE.

Ultimate Cup Series : le constructeur français Vortex engageait trois voitures le week-end dernier sur le circuit de Dijon-Prenois pour la 1e manche du championnat d’endurance de l’Ultimate Cup Series 2020. Pas moins de quatre podiums au final dont une 4e au général pour la Vortex 1.1 de Philippe Bonnel et Nicolas Nobs. Cyril Neveu, Patrick Brochier et Gilles Courtois sont montés le podium en catégorie UGTX et au classement Ultimate. La voiture d’Arnaud Tsamère et Cyril Calmon a dû s’arrêter dans la 4ème heure après avoir percuté un débris important sur la piste.

@Vortex

GT Open : Racing Trevor est présent en International GT Open ce week-end sur le Nürburgring. L’écurie slovaque aligne une BMW M6 GT3 pour Walter Csaba et Gregor Zsibo.

Historique : Porsche a organisé une rencontre entre le premier (Hans Herrmann) et le dernier (Timo Bernhard) vainqueurs des 24 Heures du Mans pour la marque allemande. L’article est à retrouver sur Endurance CLassic.