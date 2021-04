Les Audi/WRT montrent leurs couleurs

Team WRT va s’attaquer à un week-end bien chargé avec une Oreca 07 engagée en European Le Mans Series et trois Audi R8 LMS GT3 en Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

La #30 de Roald Goethe, Stuart Hall et James Pull est aux couleurs Gulf. On aura du jaune, du noir et du blanc sur la #31 que se partageront Frank Bird, Valdemar Eriksen et Ryuichiro Tomita. Les deux Audi rouleront en Silver.

L’Audi #32 de Charles Weerts, Kelvin van der Linde et Dries Vanthoor sera quant à elle aux couleurs Skechers.