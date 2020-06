Les 24H Vélo Shimano du Mans sont maintenues

Communiqué de Presse :

La Fédération Française de Cyclisme vient d’annoncer un retour à la normale pour la pratique des activités cyclistes, après avoir examiné les dispositions contenues dans le Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020. Le communiqué reçu ce matin précise : « Que cela soit en compétition ou à l’entraînement, sur la voie publique ou sur un site public ou privé, établissement couvert ou de plein air, la règle des 10 personnes au maximum (pratiquants) à un même endroit de façon simultanée n’est plus applicable. La règle de distanciation interpersonnelle de 2 mètres pour les pratiquants n’est plus applicable pendant l’activité sportive. Bien évidemment, et dans le cadre des mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’encadrement de la pratique des activités cyclistes devra se faire dans le respect des mesures barrières et des protocoles sanitaires élaborés par la FFC. »

L’édition 2020 des 24 Heures Vélo Shimano aura bien lieu les 22/23 août prochains, sur le circuit du Mans.

La règle des “rassemblements de 5000 personnes” pourrait être assouplie au 10 juillet, soit à la fin de l’état d’urgence. Dans le cas contraire cette édition 2020 se déroulerait “sans spectateur”, seuls les 2600 coureurs, leurs accompagnants “paddock” et “camping”, ainsi que les membres de l’organisation et les partenaires pourraient accéder au site. La Matinale Le Maine Libre serait annulée et ceux ayant commandé des options “Matinale” seraient remboursés fin juillet.

Depuis la création de l’épreuve en 2009, la mission de CGO Événement n’a jamais changé, souligne Romain Gasnal : “Garantir le meilleur niveau de confort et de sécurité aux participants de nos événements, grâce à une organisation rigoureuse et à des équipes passionnées. Vous pouvez compter sur nous pour adapter notre organisation au contexte, qu’il s’agisse des aménagements du site ou de la gestion des flux, et nous comptons sur les coureurs pour faire preuve de compréhension et de souplesse. Ensemble, nous agirons de manière responsable pour contribuer au retour du “vivre ensemble” et à l’expression de la passion pour le cyclisme.”

La clôture des inscriptions a été repoussée au 7 juillet pour laisser davantage de temps aux chefs d’équipes pour renseigner en ligne les noms de leurs coureurs.