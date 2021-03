Les 24H du Nürburgring 2021 menacées ?

Les médias allemands commencent à s’interroger sur la tenue ou non des 24 Heures du Nürburgring prévues du 3 au 6 juin. Selon Motorsport-Total, l’argent viendrait à manquer dans les caisses si l’épreuve devait se dérouler à huis clos ou avec très peu de spectateurs.

« Je ne veux pas spéculer sur l’annulation de la course de 24 heures », a déclaré un porte-parole de l’événement à Motorsport-Total. « Il est encore trop tôt pour cela, mais il devient de plus évident que la présence de spectateurs ne sera probablement pas possible, sauf en quantité limitée, comme l’année dernière. »

Il va donc falloir remplir les caisses avant la tenue de la manifestation. Le Nürburgring va contribuer financièrement, de même que d’autres partenaires. L’ADAC Nordrhein doit communiquer sous peu si elle souhaite investir de l’argent et si oui combien. Sans public, l’ADAC Nordrhein ne pourra pas supporter le poids financier des dépenses qui restent importantes pour un tel événement. L’année passée, les quatre constructeurs majeurs (Audi, BMW, Mercedes, Porsche) ont financé une partie de la course en injectant beaucoup d’argent. Cette année, la crise financière, en plus de celle sanitaire, oblige les constructeurs à réduire la voilure.

A l’instar des 24 Heures du Mans, un report des 24 Heures du Nürburgring aurait pu être envisagé, mais cela bouleverserait les différents calendriers GT3. Ce sera donc du 3 au 6 juin ou rien du tout. Depuis la création de l’épreuve en 1970, trois éditions ont été annulées : 1974/1975 (crise pétrolière), 1983 (travaux sur le circuit).

Jim Glickenhaus, dont l’équipe participe aux 24 Heures du Nürburgring avec la 004C, a déjà annoncé vouloir prendre part à l’épreuve, même si c’est à huis clos. Le constructeur américain fera un don financier aux commissaires de l’épreuve. Un message de soutien à Sabine Schmitz, récemment décédée, sera présent sur la 004C.