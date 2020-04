Les 24 Heures Karting 2020 annulées

Communiqué de Presse :

Conséquence de l’évolution sanitaire liée au coronavirus en France et dans le monde et de la modification de nombreux calendriers sportifs, les 24 Heures Karting 2020 initialement prévues les 29 et 30 août 2020 sur le circuit international de karting (CIK), sont annulées.

L’Automobile Club de l’Ouest a décidé, dans le contexte actuel, d’annuler la 35e édition des 24 Heures Karting, prévue initialement les 29 et 30 août 2020 sur le CIK.

Le report de nombreux événements, comme les 24 Heures du Mans (19-20 septembre 2020) et les 24 Heures Motos (29-30 août 2020), ont contraint l’Automobile Club de l’Ouest à annuler les 24 Heures Karting. Ces différents reports n’étaient malheureusement pas compatibles avec la tenue dans de bonnes conditions des 24 Heures Karting

L’ACO a comme priorité d’assurer la sécurité des spectateurs, des teams, des pilotes, et de l’ensemble des équipes d’organisation ainsi que la qualité de ses événements.

Bien conscient des désagréments engendrés, l’ACO compte sur la compréhension de tous et invite chacun à appliquer les consignes gouvernementales en terme de restriction des déplacements et de respect des mesures barrières.

Les circuits du Mans étant dans l’impossibilité d’accueillir l’épreuve en 2020, l’ACO et l’ASK ACO travaillent conjointement sur un projet d’épreuve sur un autre circuit afin de maintenir la compétition Endurance Karting cette année.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, l’ACO et l’ASK ACO confirmeront dans les prochaines semaines la mise en place ou non d’un tel événement.