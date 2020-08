Les 24 Heures du Mans 2020 s’affichent…

C’est désormais une habitude depuis 2016. Vingt-trois illustrateurs ont imaginent une affiche des 24 Heures du Mans 2020. “Les 24 Heures du Mans s’affichent” viennent de publier les 23 créations 2020. Des étudiants du monde entier ont postulé pour cette cinquième édition mise en place par l’ACO et l’association Le Volatile. Une 24e affiche (photo de Une) réalisée par Serge Bloch, directeur de création chez Bayard Jeunesse, complète la série.

Les affiches seront exposées dans le hall de l’Hôtel de Ville du Mans du 8 au 26 septembre.

Les lauréats 2020 :

Pierre André, ENSAD, Nancy

Eulalie Aries, Lycée Jacques Prévert, Boulogne-Billancourt

Camille Blandin, Institut Supérieur des Arts, Toulouse

Enrica Capobianco, Accademia di Belle Arti di Napoli, Caserta

Maxime Chaudemanche, Brassart, Nantes

Emeline Colas, Lycée Jeanne d’Arc, Rouen

Mathilde Galy, Lycée Raymond Loewy, La Souterraine

Carla Machy, Sup de pub, Bordeaux

Arthur Mery de Bellegarde, Strate, Sèvres

Florence Mouget, HEAR, Strasbourg

Morgan Noiret, Lycée Jeanne d’Arc, Rouen

Andrea Noro, Politecnico di Torino, Turin

Cameron Peet, University of the west of england, Bristol

Emmanuelle Rautureau, Université Rennes 2, Rennes

Lucien Rollin, Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Mathilde Scalco, Alma Mater Studiorum, Bologne

Nathan Schyns, ESA St-Luc, Liège

Nina-Lou Simeon, La Martinière Diderot, Lyon

Laura Simonati, La Cambre, Bruxelles

Alexis Sourouille, LISAA Toulouse

Tom Vaillant, HEAR, Strasbourg

Flora Vereau, Lycée Eugénie Cotton, Montreuil

Annie Wright, University of the West of England, Bristol