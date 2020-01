Les 12H de Bathurst maintenues…

On connaîtra demain la liste des engagés des 12 Heures de Bathurst 2020 et on peut déjà vous dire qu’elle sera bien garnie. En attendant, les organisateurs ont confirmé qu’à ce jour, la région n’est pas impactée par la catastrophe qui touche actuellement l’Australie. Il n’y a aucune restriction à l’accès de la région de Bathurst depuis Sydney. Si rien ne change, la course se déroulera donc du 30 janvier au 2 février.

Les organisateurs travaillent en collaboration avec le service d’incendie de la Nouvelle-Galle-du-Sud, le gouvernement de la Nouvelle-Galle-du-Sud et le conseil régional de Bathurst. Toute modification de la situation actuelle sera communiquée aux principales parties prenantes.