L’Equipe/24H du Mans : une relation qui remonte à Charles Faroux

En diffusant les 24 Heures du Mans de 2021 à 2023 sur la chaîne L’Equipe, la boucle est bouclée. Les deux entités ont une histoire commune depuis la création du double tour d’horloge sarthois en 1923, vingt ans après le Tour de France.

Directeur de la publication du journal L’Equipe, Charles Faroux a dirigé les 24 Heures du Mans de 1923 à 1956. Avec Géo Lefèvre, Georges Durand et Emile Coquille, Charles Faroux a été à l’origine des 24 Heures du Mans.

“Quand un peuple renonce à la course, il renonce à l’effort et à la réussite et accepte par avance de déchoir”. Cette citation de Charles Faroux a toujours a sa place au XXIe siècle.

Passionné d’automobile, l’ingénieur était multicartes : polytechnicien, champion du monde amateur de billard, président du 1er club de judo en France, dessinateur industriel, pilote automobile.

Charles Faroux a fondé la Société des Ingénieurs de l’Automobile et contribué au chronométrage de la course des 24 Heures du Mans avec Pol Ravigneaux.

