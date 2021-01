Leonardo Galante (Lamborghini) : 24 heures sous influence

Pour Lamborghini Squadra Corse, les 24 Heures de Daytona tiennent une place à part. La marque de Sant’Agata Bolognese reste sur trois victoires de catégorie GTD au Rolex 24, deux avec Grasser Racing Team (2018/2019), une avec Paul Miller Racing (2020). En 2019, Lamborghini a remporté les 36 Heures de Floride, 24 Heures de Daytona + 12 Heures de Sebring. Le constructeur italien peut compter sur Leonardo Galente, responsable technique de Lamborghini Squadra, pour mettre les équipes Lamborghini sur le devant de la scène en GTD. Trois Huracan GT3 roulent à Daytona, deux chez Grasser Racing Team, une chez Paul Miller Racing.

« Sur une course de 24 heures, la stratégie est plus importante que la performance », a déclaré Leonardo Galente. « Si vous avez une voiture très rapide mais que la stratégie ne correspond pas à l’évolution de la course, il devient très difficile de se battre pour la victoire. En Endurance, vous avez beaucoup de temps pour vous car les courses ont beaucoup de variables, ce qui fait que vous pouvez vous remettre d’erreurs, qu’elles soient techniques ou sportives.

« Mon rôle est de faire le projet en partant de zéro, mettre en place la voiture en suivant le règlement technique, en définissant les principales caractéristiques de la voiture telles que le poids, la puissance, l’aérodynamisme, en combinant tous les éléments afin d’avoir une voiture compétitive. »

La particularité d’une course d’endurance est que les choses peuvent vite changer. La stratégie a bien aidé au doublé 2020 de Paul Miller Racing et Magnus Racing à Daytona.

« Au fil des ans, nous avons essayé de développer une voiture fiable et prévisible, afin que le pilote puisse adapter son style de conduite », précise Galente. « Daytona est compatible pour nous parce que nous avons une forme de voiture qui est physiologiquement avantageuse et nous permet d’avoir la plus grande efficacité aérodynamique possible. Notre voiture est aérodynamiquement efficace et nous pouvons générer beaucoup de charge avec peu de résistance. Il ne suffit pas d’avoir une voiture adaptée aux caractéristiques de la piste pour garantir le succès. Les récentes victoires ne signifient pas non plus que la victoire est acquise. Chez Squadra Corse, la planification commence des mois à l’avance. »

« Cela peut sembler banal, mais avant d’être en tête, vous devez déjà penser à être en mesure d’atteindre la ligne d’arrivée », souligne Galente. « Se préparer pour Daytona commence toujours l’analyse de la course de l’année précédente, évaluer ce qui s’est passé et ce qui doit être amélioré. Il faut voir s’il y a eu des pannes l’année dernière, si celles-ci ont déjà été résolues avec des évolutions qui sont arrivées dans les semaines qui ont suivi la course. Au niveau de la stratégie, vous évaluez les choix effectués et vous comprenez quelles décisions auraient pu être prises. Nous commençons à préparer Daytona en octobre car le processus est long. La voiture est totalement démontée, et cela prend environ un mois. A l’aide de nos simulateurs, avec le modèle de la voiture, nous analysons les configurations utilisées et testons différentes spécifications pour voir ce qui fonctionne le mieux. »

A Daytona, la fin de course est encore plus importante qu’ailleurs : « Dans les quatre dernières heures, vous commencez à forcer la stratégie, poussant les relais à la limite, et le pilote devient plus agressif dans son pilotage. Parfois, les stratégies ne sont pas claires, et vous pariez sur ce que font les concurrents et c’est aussi une bataille de nerfs. Daytona et toutes les courses de 24 heures sont des compétitions très physiques. »