Léo Roussel : “Après ce qui m’est arrivé, cela me fait du bien d’avoir du positif !”

Léo Roussel va mieux, beaucoup mieux même. Après son gros accident lors de la 2e séance d’essais ELMS à Monza en mai dernier au volant de la Ligier JS P217 #34 d’Inter Europol Competition, sa rééducation est enfin terminée et le champion ELMS 2017 voit enfin le bout du tunnel. De plus, une bonne nouvelle est venue conclure son année. Il est maintenant reboosté pour attaquer une saison 2020 qui s’annonce sous les meilleurs auspices.

La dernière fois que nous avons fait le point sur votre blessure, vous étiez en convalescence à Villiers sur Orge…

« Oui, j’y suis allé régulièrement pendant un mois et demi. C’était plus sur la réhabilitation des mouvements comme bien me baisser, faire attention à mon dos. J’attaque, après les fêtes de Noël, ma préparation physique chez 3,2,1, Perform dans les Pyrénées. Cela va commencer par des assouplissements musculaires et, après, on va attaquer fort. Le but est d’être prêt pour le début de la saison 2020 »

Avez-vous repris le volant et si oui quand ?

« J’ai refait de la voiture en premier lieu en Octobre lors d’un track day avec des clients et des gentlemen que je coachais. J’ai eu l’opportunité de remonter dans une auto, j’avais mon casque dans le coffre de ma voiture, je ne me suis pas fait prier ! Cela m’a fait un bien énorme, c’était comme une bouffée d’air frais. J’ai eu l’impression d’avoir passé un cap, de me dire “ça y est, je suis remonté dedans”. Je n’ai eu aucune appréhension. Ensuite, j’ai refait du karting il y a à peu près un mois. Je n’ai eu aucune appréhension non plus, pas mal, aucune douleur, c’était vraiment cool, j’ai vraiment apprécié. J’ai tout de suite été dans le rythme, comme si c’était hier. C’est comme le vélo, cela ne s’oublie pas (rire). Je dirais même que c’était mieux car j’avais vraiment l’envie, la gnaque. »

Qu’en est-il de votre saison 2020 ?

«La bonne nouvelle de cette fin d’année 2019 est que je suis repassé Silver. Je me suis battu pour l’obtenir, mais je suis content. Je n’avais en même temps plus trop le choix : soit cela changeait soit c’était un peu mort. J’ai fait un gros dossier « béton » à la FIA et c’est passé ! Je sais que maintenant je vais avoir des opportunités. J’ai donc contacté déjà pas mal d’équipes, je sais que j’ai un profil qui peut intéresser, un pilote Silver ex-champion d’Europe LMP2. Je sais que peu de pilotes ayant mon profil sont sur le marché actuellement. Je vais passer de deux ans sans presque pas rouler à une saison avec peut être double programme, juste par le fait d’une catégorisation. Je vais relancer ma carrière qui était à l’arrêt dernièrement. Après ce qui m’est arrivé, l’accident, ma convalescence, cela me fait vraiment du bien d’avoir du positif mentalement. Cela me redonne une très bonne dynamique ! »

Quelles sont vos pistes ?

« Je veux continuer en Endurance. Je fais cela depuis le début. Ce n’est pas comme si j’avais fait du GP2 puis bifurqué en Endurance. J’ai toujours voulu faire cela, je suis un pur produit de la filière endurance. Je souhaite donc poursuivre. Je suis en discussions avec plusieurs équipes. Je privilégie l’ELMS car j’ai envie de remettre vraiment mon titre en jeu. Certes, 2018 et 2019 sont passées, mais je n’ai pas eu la chance de me battre pour le défendre comme il faut. Je veux avoir les armes et les moyens pour me battre. Je regarde aussi l’IMSA car je souhaite aller voir ailleurs, en dehors du continent européen, et comprendre leur vision du sport automobile. Les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring sont un peu tombées à l’eau car j’étais encore classé Gold. Cependant, j’ai un contact avec une équipe et j’ai une opportunité. A voir ! Après je regarde aussi le WEC, s’il y a une place Silver qui se libère car je suis intéressé par la saison 2021/2022 et la saison Hypercar. Je vois à moyen terme, réaliser une belle saison 2020 pour être repéré l’année suivante, c’est l’objectif que je me suis fixé».

Et bien entendu les 24 Heures du Mans…

« Ah, bien sûr, c’est le point essentiel de ma saison. C’est le premier objectif et j’aimerais pouvoir y aller dans une voiture et une équipe compétitives, avec des coéquipiers pour la gagne, jouer devant, chose qui ne m’est jamais arrivé. J’ai vraiment envie de faire une belle saison.»

Si bons résultats il y a, vous pourriez remonter Gold…

« Oui, tout à fait. A l’issue de l’année 2017, beaucoup de gens m’avaient demandé de confirmer un an de plus en tant que Silver pour prouver ce que j’étais capable de faire. Après mon titre, je n’ai pas eu l’occasion de le faire car je suis monté Gold tout de suite et n’ai pas pu trouver de volant. Après, dans l’hypothèse que je gagne de nouveau le championnat, je repasserai Gold, c’est la règle. »