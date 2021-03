L’Endurance Racing Legends en course de support aux 24H du Mans

Dans le communiqué de presse de Peter Auto, on y apprend certes que Le Mans Classic 2021 est reporté à 2022, que deux éditons auront lieu de suite (2022 et 2023), qu’une épreuve se tiendra néanmoins au Mans cette année mais sur le Bugatti, mais pas que !

Pierre Fillon, président de l’ACO, et Patrick Peter, le patron de Peter Auto, y annoncent aussi la présence des voitures historiques en lever de rideau des 24 Heures du Mans en août. « L’Endurance Racing Legends, course support des 24 Heures du Mans cette année, permettra de célébrer l’automobile comme il se doit. » Voici, en ces temps incertains et après la triste nouvelle du report de Le Mans Classic, un rayon de soleil qui fait du bien.

L’Endurance Racing Legends regroupe les voitures les plus modernes des meetings Peter Auto. On pourra revoir les GT et les prototypes des années 1990 et 2000 comme les Ferrari F40 LM, McLaren F1 GTR, Porsche 911 GT1, Toyota GT-One, Chrysler Viper GTS-R, Audi R8 LMP ou encore Bentley Speed 8. On a pu voir ce plateau lors de Le Mans Classic 2018.