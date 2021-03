Lechner Racing avec une Porsche pour Soucek/Al Faisal

Lechner Racing sera de la partie en International GT Open avec une Porsche 911 GT3 R cette saison. L’écurie autrichienne fera confiance à un tandem inédit composé d’Andy Soucek et Al Faisal Al Zubair.

Al Faisal Al Zubair, originaire d’Oman, est double champion Porsche Sprint Challenge Middle East. L’Espagnol Andy Soucek trouve-là l’occasion de rebondir après l’arrêt du programme Bentley GT3.

Photo : Lechner Racing

“Après tant d’années à travailler avec Lechner Racing en Porsche Sprint Challenge Middle East, j’ai hâte de franchir la prochaine étape sur la scène internationale avec la même équipe”, a déclaré Al Faisal Al Zubair. “Mes pensées iront souvent à Walter Lechner Sr, dont j’ai appris tout au début de ma carrière et à qui je dois beaucoup.“

Photo : Lechner Racing

Andy Soucek espère bien retrouver le haut de l’affiche avec ce programme GT3 : “En rejoignant Lechner Racing, le rêve de piloter pour une équipe autrichienne peut enfin devenir réalité. Je crois que nous avons un package solide, et j’essaierai d’utiliser toute mon expérience et mon savoir-faire en GT3 pour être un atout précieux pour l’équipe. C’est aussi un plaisir de revenir dans l’environnement de la série, où je suis devenu champion d’Espagne de Formule 3 en 2005.“

Pour Thomas Göllner, team manager de Lechner Racing, c’est un nouveau challenge à relever : “Nous avons déjà acquis une certaine expérience avec la Porsche 911 GT3 R, remportant deux victoires de catégorie à Kyalami (en IGTC, ndlr). Pour Lechner Racing, le projet GT Open est un complément parfait aux autres activités, ce qui signifie que nous couvrons désormais une autre partie des activités de Porsche.”

Photo : Lechner Racing

Walter Lechner Jr, patron de l’équipe, aura forcément une pensée pour son père, décédé il y a quelques mois : “Nous avions prévu de revenir au championnat déjà l’année dernière, mais en raison des circonstances difficiles, nous avons reporté l’engagement d’un an. Nous n’avons jamais eu autant de temps pour préparer la saison – de la voiture de course au camion, nous avons tout reconstruit et nous sommes maintenant encore mieux préparés. Après la grande perte de la famille, nous restons encore plus unis et nous sommes sûrs que nous aurons un observateur qui regarde de là-haut.”