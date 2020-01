Le Supercars durcit le ton sur ses réseaux sociaux

L’information n’a pas de lien direct avec la discipline Endurance mais vu que nous sommes en Australie, nous avons décidé de vous en faire part. Le Supercars a pris des mesures concernant ses réseaux sociaux. A partir de maintenant, tout comportement offensant sera purement et simplement supprimé.

« Bien que nous encouragions toujours vos commentaires, interactions et retours sur les réseaux sociaux, nous ne tolérons aucun commentaire offensant de quelque nature que ce soit », a expliqué le Supercars dans un communiqué officiel. « Nous surveillerons les commentaires négatifs, offensants ou inappropriés d’une façon régulière venant d’un individu ou d’un groupe. Nous supprimerons les commentaires qui incluent un langage offensant, dénigrement racial, contenu à caractère sexuel, contenu de nature violente, menaçante ou intimidante, commentaires désobligeants et diffamatoires adressés aux équipes, pilotes, personnel/officiels du Supercars, aux affiliés et aux autres utilisateurs des réseaux sociaux. »

Les utilisateurs dont les commentaires auront été supprimés à trois reprises par le personnel du Supercars seront initialement avertis, puis bloqués définitivement sur les réseaux sociaux de la série.

Un peu de ménage fait parfois du bien car dans ‘réseau social’, il y a bien le mot ‘social’…